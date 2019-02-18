İsrail'den Gazze'ye topçu ateşi

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail'e ait topçu birlikleri, ilki Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinin doğusu, ikincisi Cebaliye beldesinin doğusunda yer alan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait iki gözetleme kulesine saldırı düzenledi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından saldırıda ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre ise Gazze'nin kuzeyindeki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterisi sırasında şarapnelin isabet etmesi sonucu 1 İsrail askeri yaralandı.

Bunun üzerine İsrail ordusu top atışıyla Hamas'a ait iki mevziyi vurdu.

Gazze'deki yaralı sayısı 19'a yükseldi

İsrail askerlerinin, Gazze'deki barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" sırasında açtığı ateş sonucu yaralanan Filistinlilerin sayısı 19'a çıktı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, yürüyüşe katılan 7 vatandaşın daha işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu yaralandığı ifade edildi.

Yaralılardan birinin kafasına isabet eden kurşun nedeniyle durumunun ağır olduğu belirtildi.

Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamada yaralı sayısının 12 olduğu kaydedilmişti.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halka gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan beri süren bu gösterilere müdahalesinde 230'un üzerinde Filistinli şehit oldu.