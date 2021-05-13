İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı!

İşgalci terörist İsrail'in savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güney kesimlerindeki farklı yerlere biz dizi hava saldırısı yaptı.

Savaş uçaklarının Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki tarım arazilerine ve farklı yerlere düzenlediği hava saldırısı neticesi hedef alınan yerlerin yakınındaki evlerde büyük hasar oluştu.

Olay yerlerine ambulans ve sivil savunma ekipleri sevk edilirken, saldırıda ölen ve yaralanan olup olmadığı konusu henüz bilinmiyor.

Öte yandan terörist İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamada, savaş uçaklarının, Hamas'a ait füzelerin üretildiği merkezi bir sahaya ve yine Hamas'ın deniz kuvvetlerine ait füzelerin üretildiği askeri bir sahaya hava saldırıları düzenlediğini söyledi.

Hedef alınan iki yerin Gazze'nin orta kesiminde yer aldığı belirtilen açıklamada ayrıca silah üretiminin yapıldığı farklı yerlere de hava saldırıları düzenlendiği belirtildi.