  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Doğu Türkistan'da tepki çeken görüntü!
Fransa’daki Yeşiller Partisi’nden İsrail yorumu: Bölgenin güvenliğini tehdit ediyor
17 büyükbaş hayvan çamura saplandı
Almanya'dan İsrail'e skandal destek
Dünya İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı!
Dünya

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı!

Terörist İsrail'in savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güney kesimlerindeki farklı yerlere biz dizi hava saldırısı gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-13 21:54:00 -
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı!

İşgalci terörist İsrail'in savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güney kesimlerindeki farklı yerlere biz dizi hava saldırısı yaptı.

Savaş uçaklarının Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki tarım arazilerine ve farklı yerlere düzenlediği hava saldırısı neticesi hedef alınan yerlerin yakınındaki evlerde büyük hasar oluştu.

Olay yerlerine ambulans ve sivil savunma ekipleri sevk edilirken, saldırıda ölen ve yaralanan olup olmadığı konusu henüz bilinmiyor.

Öte yandan terörist İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamada, savaş uçaklarının, Hamas'a ait füzelerin üretildiği merkezi bir sahaya ve yine Hamas'ın deniz kuvvetlerine ait füzelerin üretildiği askeri bir sahaya hava saldırıları düzenlediğini söyledi.

Hedef alınan iki yerin Gazze'nin orta kesiminde yer aldığı belirtilen açıklamada ayrıca silah üretiminin yapıldığı farklı yerlere de hava saldırıları düzenlendiği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ıha siha

Garibanlara olunca yok şöyle yok böyle. Vursan şu İsraili
  • Yanıtla
SİHA’lar İsrail semalarında! Kaçacak delik aradılar… İnanılmaz görüntüler
Dünya

SİHA’lar İsrail semalarında! Kaçacak delik aradılar… İnanılmaz görüntüler

Hamas, İsrail’e ait hedefleri SİHA’lar ile vurmaya başladı. Yıllardır sivil ve çocuk dinlemeden Filistinlileri katleden İsrailliler, Hamas S..
Fahrettin Koca müjdeyi verdi!
Gündem

Fahrettin Koca müjdeyi verdi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Müslümanların Ramazan bayramını tebrik ettiği konuşmasında kıstılamaların ne zaman ve nasıl sona ereceğine de ..
Süleyman Soylu'dan Sedat Peker açıklaması
Gündem

Süleyman Soylu'dan Sedat Peker açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker'in iddiaları üzerine açıklama yaptı. Soylu açıklamasında, "Kullandığı uyuşturucunun beynini yok ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay