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Dünya

İsrail'den Filistinli tutukluların bulunduğu hapishaneye baskın!

İsrail özel güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Ofer Hapishanesi'ne baskın düzenledi.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 18:28:00 -
İsrail'den Filistinli tutukluların bulunduğu hapishaneye baskın!

İsrail özel güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Ofer Hapishanesi'ne baskın yaptı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail özel güçlerinin Ofer Hapishanesi'nde koğuşlara baskın düzenlediği ve göz yaşartıcı gaz bombası kullandığı belirtildi.

Açıklamada, göz yaşartıcı gazdan etkilendiği kaydedilen tutukluların sağlık durumuna ilişkin daha fazla bilgi verilmedi.

Esirler Cemiyeti ayrıca, hapishanede yapılan baskın ve tutukluların haklarını ihlal eden uygulamaların yol açacağı tehlikelere karşı uyarıda bulundu.

Yaklaşık bin Filistinli tutuklunun bulunduğu Ofer Hapishanesi'nde son günlerde gerginlik hakim. Tutuklular, hapishane yönetiminin gece aramaları, başka bölümlere nakletme ve hücre cezası gibi uygulamalarını protesto ediyor.

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