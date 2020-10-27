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Dünya İsrail'den Faşist Macron'a destek
Dünya

İsrail'den Faşist Macron'a destek

Türk düşmanı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtlığı nedeniyle Fransız mallarına karşı başlatılan boykot çağrıları İsrail'e dokundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 01:47:00 -
İsrail'den Faşist Macron'a destek

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, Fransız mallarına yönelik boykot çağrılarının İsrail ürünlerine karşı yapılan boykot çağrılarıyla benzerlik gösterdiğini söyledi.

Fransa'da Müslümanlara yönelik muamele ile İkinci Dünya Savaşı'ndan önce Avrupa'da yaşayan Yahudilere karşı uygulanan ırkçılığın kıyaslanmasının, kabul edilemez olduğunu belirten Haiat, "İsrail, Fransa'daki İslamcı aşırılığa karşı mücadele ile İkinci Dünya Savaşı'ndan önce Avrupa'da Yahudilere yönelik Nazi politikası ve ırkçılık arasında yapılan 'iğrenç' karşıtlaştırmayı reddediyor." denildi.

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