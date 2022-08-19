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Dünya İsrail'den Erdoğan açıklaması
Dünya

İsrail'den Erdoğan açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin en üst seviyeye çıkarılmasını ele aldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-19 14:37:00 -
İsrail'den Erdoğan açıklaması

İsrail Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog telefonda görüştü.

İki liderin, "iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin en üst seviyeye çıkarılması, karşılıklı büyükelçi, başkonsolosların atanması ve İsrail'den Türkiye'ye uçuşlarının devam etmesi" konularını ele aldığı aktarıldı.

İki cumhurbaşkanının, "gelişmeleri memnuniyetle karşıladığı ve ilişkilerin tüm alanlarda ilerletilmesi konusundaki ümitlerini dile getirdiği" kaydedildi.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un görüşmede, "Ukrayna'dan tahıl ve gıda maddelerinin güvenli sevk edilmesini sağlayacak tahıl koridoru anlaşmasına önemli katkısı ve Rusya, Ukrayna liderleriyle yaptığı görüşmeler için Erdoğan'a teşekkür ettiği" vurgulandı.

Türkiye ve İsrail, 17 Ağustos'ta diplomatik ilişkilerin en üst seviyeye çıkarılmasını kararlaştırıldığını ve karşılıklı büyükelçi atama kararını açıklamıştı.

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Gözünün içine baka baka söylüyörüm"DOSTUM DEĞİLSİN İSRAİL".

Ne oldu?

Esad, İsrail, General Sisi ve daha nicelerine esip gürlediniz de ne oldu? "Diplomatik bağlar kopmamalı." "Sorunlar diplomasi yoluyla çözülmeli." Bu kadar suçlamalardan, hakaretlerden sonra bizdeki iktidara asla güvenmezler. Diplomasi de çıkarlar sözkonusu olursa işler.
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