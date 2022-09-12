İsrail'den dikkatleri üzerine çeken Alparslan Büyük Selçuklu hamlesi

Büyük Selçuklu serisi 20’den fazla ülkede yayına giriyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın internet sitesinde yer alan habere göre, Emre Konuk’un patronu olduğu Akli Film imzalı Büyük Selçuklu serisi dünyaya açılıyor. Yayınlandığı dönem Türkiye’de reyting rekorları kıran Uyanış: Büyük Selçuklu ve 19 Eylül’de 2.sezonu yayınlanmaya başlayacak Alparslan: Büyük Selçuklu dizilerinden oluşan Büyük Selçuklu serisi aynı anda 20’den fazla ülkede yayına giriyor.

2020 yılının en çok konuşulan dizilerinden Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi ile geçtiğimiz sezon başlayan ve 19 Eylül’de TRT1 ekranlarında 2.sezonuyla seyirci ile buluşacak Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi dünyanın birçok ülkesindeki televizyon kanallarında yayına giriyor.

Akli Film imzalı Büyük Selçuklu serisi ilk olarak Mena Bölgesi başta olmak üzere, Pakistan, İsrail, Bangladeş, Arnavutluk, Kazakistan, Afganistan, Bosna Hersek, Azerbaycan gibi 20’den fazla ülkede birden seyirci ile buluşuyor. Serinin yayınlandığı ülkelere önümüzdeki günlerde yenileri de eklenecek.