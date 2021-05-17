İsrail'den dikkat çeken Türkiye açıklaması

İsrail'in Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden Paul Hirschson ve İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Misyon Şefi Irit Lillian, Türkiye'deki gazeteciler için bilgilendirme toplantısı yaptı.

Bu toplantıda Lillian, Gazze'ye yönelik İsrail bombardımanının başından bu yana Türkiye ile temas kurulmadığını söyledi.

"Operasyonun başından bu yana, bildiğimiz kadarıyla bu veya başka bir sebeple Türkiye ile İsrail arasında bir temas gerçekleşmedi."

İsrail, Şeyh Cerrah ve Mescid-i Aksa saldırılarının ardından, abluka altındaki Gazze'ye 10 Mayıs'ta hava bombardımanı başlatmıştı. Bu saldırılarda şu ana kadar çoğu çocuk ve kadın 197 insan şehit olurken, 1500'e yakın kişi de yaralandı. (BBC Türkçe)