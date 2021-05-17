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İsrail'den dikkat çeken Türkiye açıklaması

Batı Şeria, Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah ve Gazze'de katliamlarına devam eden işgalci İsrail'den "Olayların başından bu yana Türkiye ile temas kurulmadı" açıklaması geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 07:40:00 -
İsrail'den dikkat çeken Türkiye açıklaması

İsrail'in Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden Paul Hirschson ve İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Misyon Şefi Irit Lillian, Türkiye'deki gazeteciler için bilgilendirme toplantısı yaptı.

Bu toplantıda Lillian, Gazze'ye yönelik İsrail bombardımanının başından bu yana Türkiye ile temas kurulmadığını söyledi.

"Operasyonun başından bu yana, bildiğimiz kadarıyla bu veya başka bir sebeple Türkiye ile İsrail arasında bir temas gerçekleşmedi."

İsrail, Şeyh Cerrah ve Mescid-i Aksa saldırılarının ardından, abluka altındaki Gazze'ye 10 Mayıs'ta hava bombardımanı başlatmıştı. Bu saldırılarda şu ana kadar çoğu çocuk ve kadın 197 insan şehit olurken, 1500'e yakın kişi de yaralandı. (BBC Türkçe)

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Yorumlar

Hurkan

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abdrhman

sapıtmış kudurmuş yahudistan ısraili vede abd si. türk toplumunun gözünde sıfırsınız. yıkılası israel vede yahudistan abd si. orta doğudaki , olayların baş çıbanı yahudistan yönetimindeki abd ve (abd eşittir yahudi) srael yahudilerdir. gerek daeş pkk, fetöş vesaire terör örgütleri bunların besledikleri , tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri ısraelin B.O.projesinin gerçekleşmesine çalışan p....leridir.yönetimi türk isimli zengin yahudilerde olan hıristiyanların partisi chpkk da yahudiler tarafından atatürk zamanında tc nin içine sokulmuş truva atıdır.içimizdeki vatan haini zengin yahudileri çok sıkı denetleyin.
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