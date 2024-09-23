İsrail’den dijital savaş! Türkiye’yi çökertme planı deşifre oldu

Yüksel Aytuğ, “yerli ve milli” olmanın önemini İsrail’in dijital saldırılarında yaşanan son gelişmelerle ilişkilendirerek vurguladı. Aytuğ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın savunma sanayisinde yerli üretimi teşvik eden politikalarının ne kadar doğru olduğunu belirtti. Lübnan’da yaşanan olayların, yerli teknolojinin önemini daha da öne çıkardığını ifade eden Sabah gazetesi yazarı Aytuğ, “siber kubbe” kavramının Türkiye için bir zorunluluk haline geldiğini söyledi. Yüksel Aytuğ, şunları dile getirdi:

"Dudak büküyorlardı... Dalga geçiyorlardı... Cümlelerinizin içinde "yerli ve milli" geçti mi sizi "yandaş" diye etiketliyorlardı. Oysa "yerli ve milli" olmanın siyasetler üstü bir anlamı vardı. Anlayamadılar. Ta ki şeytanın devlet haline bürünmüş hali İsrail, insanların elindeki, cebindeki çağrı cihazlarını, telsizleri, cep telefonlarını aynı anda tek bir sinyalle patlatana kadar...

Bu teknolojinin mucidi, şeytanın değirmenine su taşıyan ABD ve onun uydusu Uzakdoğulu şirketlerden başkası değildi.

Hatırlayın; bir zamanlar ABD'den alınıp, ülkemizde Hava Kuvvetleri envanterinde hizmet veren F16 savaş uçaklarına tedirginlikle yaklaşılıyordu. ABD'nin bu uçaklara yerleştirdiği yazılımla istediği an bu araçları uzaktan imha edebileceği ya da yönlendirebileceği konuşuluyordu. Ta ki Türk mühendisler bu uçaklara kendi yazdıkları savunma ve yönlendirme kodlarını yükleyene kadar. (Bu yerli yazılımı hayata geçiren ASELSAN mühendislerinden 9'unun kısa süre içinde şüpheli şekilde hayatlarını kaybettiklerini de hatırlatmak isterim)

Bundan birkaç yıl önce Türkiye, 5G teknolojisine hızla geçmeye hazırlanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan frene basmış, "Acele etmeyin, tamamen yerli ve milli teknolojiyi işletime sokmadan 5G'ye geçmeyelim" demişti. Lübnan'da yaşanan son olaylar bu öngörünün ne kadar isabetli olduğunu ortaya koydu. Erdoğan'ın özellikle savunma sanayiinde "Olmazsa olmaz" olarak her zaman en önde tuttuğu "yerli ve milli olma" kriteri bugün çok daha büyük bir önem ve ciddiyet kazandı. Bundan sonra tek yapacağımız, muhalefetin de gönülden katılımıyla bu "siber kubbeyi" ülkemizin üzerine inşa etmek olmalıdır."

{relation id:1887840 slug:'israil-haritayi-yeniden-ciziyor-lubnandan-sonra-o-ulkeyi-yutacak'}{relation id:1887845 slug:'israilden-gizli-silah-urunlerimizle-sizi-katlediyoruz'}{relation id:1887848 slug:'israilden-seytani-plan-cocuklari-hedef-alan-bubi-tuzaklariyla-korku-imparatorlugu'}{relation id:1887852 slug:'israilin-gizli-plani-desifre-oldu-lubnandan-sonra-sirada-o-ulke-var'}