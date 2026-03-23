Dünya İsrail'den "Devrim Muhafızları Ordusu" iddiası
Dünya

İsrail'den "Devrim Muhafızları Ordusu" iddiası

İsrail'den "Devrim Muhafızları Ordusu" iddiası

Terör devleti İsrail'in eli kanlı ordusu, İran'da Devrim Muhafızlarının ana karargahını vurduğunu iddia etti.

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a düzenlenen saldırı dalgasının bir parçası olarak Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) ana karargahını vurduğunu iddia etti.

Ordudan yapılan açıklamada, İran'a yönelik birkaç saat önce düzenlenen saldırı dalgası hakkında bilgi paylaşıldı.

Tahran'ın merkezinde DMO'nun ana karargahının hedef alındığı ileri sürülen açıklamada, tesisin koordinasyon ve Besic güçlerini yönetmekten sorumlu olduğu savunuldu.

 

Öte yandan bir diğer açıklamada İsrail ordusunun gece boyunca Tahran'a yönelik geniş çaplı bir saldırı dalgası düzenlediği kaydedildi.

Saldırılar sırasında karargah ve üslerin yanı sıra silah üretim tesislerinin de hedef alındığı belirtilen açıklamada, 100'den fazla mühimmat kullanıldığı aktarıldı.

Açıklamada, saldırılarda DMO'ya ait, bir Kudüs Gücü üssü, bir hava savunma karargahı, bir kara kuvvetleri karargahı, bir istihbarat karargahı, bir deniz seyir füzesi üretim tesisi, balistik füzelerle iligli diğer üretim ve araştırma tesislerinin hedef alındığı iddia edildi.

