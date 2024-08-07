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Gündem İsrail'den büyükelçilikteki Türk Bayrağı'na yönelik skandal provokasyona! Karahasanoğlu’ndan sert tepki! Ben olsaydım çeker tabancayı o dronu vururdum
Gündem

İsrail'den büyükelçilikteki Türk Bayrağı'na yönelik skandal provokasyona! Karahasanoğlu’ndan sert tepki! Ben olsaydım çeker tabancayı o dronu vururdum

Yeniakit Publisher
2024-08-07 14:24:00 -

Türkiye'nin Tel Aviv büyükelçiliğinde yarıya indirilen Türk bayrağının üzerine drone ile İsrail bayrağı yerleştirilmesi provokasyonuna Yeniakit gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Murat Alan ile birlikte sunduğu ‘Manşetlerin dili’ programında çok sert tepki gösterdi. “Ben olsaydım orada Türk bayrağının üzerine birisi gelip dronla İsrail bayrağını getirdiği zaman ne yapardım? Çeker tabancayı dronu vururdum. İndirirdim onu aşağıya.” Dedi.

Türkiye, Hamas lideri Haniye'nin şehit edilmesinin ardından bir günlük yas kararı verildiğinde İsrail, Türk Bayrağı'na yönelik skandal provokasyona imza atmış Türk bayrağının üzerini dronla indirilen İsrail bayrağı ile kapatmıştı. Manşetlerin Dili programında konuşan Yeniakit gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu çok sert tepki göstererek şöyle dedi;

İsrail’deki Türkiye büyükelçiliği o gün bayraklarını yarıya indirmişti maalesef ki İsrail’den bazı kişiler dronla İsrail bayrağını getirip Türk bayrağının üzerinde göstermişler. Öyle bir görüntü öyle bir fotoğraf vermişler. Ben isterdim ki eğer o büyükelçilikte maslahatgüzar olur, bekçi olur, kim varsa çeksin tabancasını o bayrağı vursun! Yaksın! Ne yapabiliyorsa onu yapsın. Maalesef o elçiliğimizin içerisinde kim varsa o tepki gösterilmemiş. Türk medyasında da buna bir tepki verilmedi. Bu konu haber yapılması gerekirken yapılmamış… Ben olsaydım orda Türk bayrağının üzerine birisi gelip dronla İsrail bayrağını getirdiği zaman ben orada katip olsaydım ne yapardım. Çeker tabancayı dronu vururdum. İndirirdim onu aşağıya.

Sen Türk toprağı kabul edilen bir yerde bir alanda, o alanın altı ve üstü tümüyle Türk toprağıdır. Türk vatanı sayılır. Sen gelipte Türk bayrağını Türk toprağı sayılan bir yerin üzerine getirirsen o dronu da benim indirme hakkım var demektir…. Konuşmanın tamamı videoda Mutlaka izleyin.
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