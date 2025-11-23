  • İSTANBUL
Gündem İsrail'den bir saldırı daha! "Kassam Tugayları komutanı şehit oldu" iddiası
İsrail'den bir saldırı daha! "Kassam Tugayları komutanı şehit oldu" iddiası

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Terörist İsrail, Gazze'de bir araca SİHA ile saldırdı. Araçta İzzettin el-Kassam Tugayları Ebu Abdullah el Hadidi'nin bulunduğu iddia edildi. Terör saldırısında 4 kişinin vefat ettiği belirtildi.

Gazze'den haber aktarımı yapan kaynaklar İsrail' in Gazze kentinin batısında bir araca düzenlediği saldırıda dört Filistinlinin hayatını kaybettiğini, birçoğunun da yaralandığını belirtti.

Bazı kaynaklar İsrail saldırısında Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları'nın üst düzey isimlerinden Ebu Abdullah el Hadidi'nin hedef alındığını ifade etti. Ancak söz konusu haber resmi olarak doğrulanmadı.

Kaynaklar El Hadidi'nin ailesiyle birlikte Gazze kent merkezi batısındaki Şifa Hastanesi yakınlarından geçerken füzeyle hedef alındığını belirtti.

Öte yandan İsrail işgal güçleri bugün erken saatlerde ateşkes rağmen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusuna yönelik topçu bombardımanı gerçekleştirdi.

İsrail ordusu ayrıca Gazze kenti doğusundaki Şucaiye ve Zeytun mahallelerinin doğusundaki bazı bölgeleri kordon altına aldı

Yerel kaynaklara göre İsrail ordusu son günlerde Gazze'de işgal ettiği alanı genişletti ve anlaşmanın ardından geri çekildiği sarı çizgiyi aşarak Gazze kent merkezinin doğu bölgesine girdi ve sarı işaretlerin yerini değiştirerek kontrol ettiği alanı en az 300 metre daha genişletti.

Kaynak: MepaNews

Yorumlar

Ersan

Bana ne kassam tugaylarindan

Vatansever

Enson herhalde kassam tugayının komutanı insan kalmayınca Müslüman liderleri Filistin’e yardım edelim diyecek çünkü eli silah tutan kimse olmayacağı için İsrail’e kurşun atılmayacak yazıklar olsun yazıklar Müslüman ülke liderlerine
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
