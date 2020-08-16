İsrail'den bir heyetin normalleşme anlaşmasını görüşmek üzere BAE'ye gitmesi bekleniyor

KUDÜS (AA) - İsrail'den bir heyetin, Abu Dabi ile Tel Aviv arasında yapılan normalleşme anlaşmasının detaylarını görüşmek üzere ilerleyen günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret etmesi bekleniyor.

İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan haberde, "İsrailli bir heyetin, ilerleyen günlerde barış anlaşmasının detaylarını görüşmek üzere Körfez ülkesine (BAE) gitmesi bekleniyor." ifadesi kullanıldı.

ABD ve İsrail yönetimlerinin, Bahreyn ve Umman gibi diğer Körfez ülkeleriyle de Tel Aviv'le diplomatik bir adım atma imkanını görüştüğü aktarıldı.

Bahreyn ve Umman'dan ise henüz bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Bahreyn ve Umman, BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasına açık bir şekilde destek vermişti.

- BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos Perşembe günü İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu, tarihi bir gün." değerlendirmesi yapmıştı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde de İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.