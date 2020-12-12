İsrail'den bir alçaklık daha! Kendi elleriyle...

İşgal altındaki Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran terörist ve işgalci İsrail, Filistinlilere ait binlerce evi ruhsatsız olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

Terörist İsrail, Filistinli kardeşler Muhammed ile Mahmud El-Halis'e, işgal altındaki Kudüs'te Silvan mahallesinde bulunan evlerini ruhsatsız olduğu iddiasıyla yıktırdı.

Silvan'daki her biri 90 metre kare olan iki evde 12 kişinin yaşadığı bildirilen açıklamada, terörist İsrail belediyesinin yaklaşık bir yıl önce inşa edilen evler için ruhsatsız olduğu iddiasıyla yıkım kararı çıkardığı ifade edildi.

Açıklamada, işgalci belediye ekiplerinin daha önce yıkım için bölgeye geldikleri fakat yıkım araçlarında meydana gelen arıza nedeniyle kararın uygulanamadığına işaret ederek, Halis kardeşlerin belediyenin alacağı 300 bin Şekel'lik (yaklaşık 92 bin dolar) yıkım masrafından kurtulmak için evlerin kendi elleriyle yıktığı belirtildi.

Kudüs'teki Filistinliler, yıkım kararı çıktığında evlerini kendileri yıkmak durumunda kalıyor. Yıkım işlemini İsrail güçlerinin yapması durumunda ise masraf çok yüksek oluyor.

Terörist İsrail her sene onlarca Filistinliyi evsiz bırakıyor

İşgal altındaki Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve Filistinlilerin yaptığı başvuruların tamamına yakınını reddeden İsrail, Filistinlilere ait binlerce evi ruhsatsız olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) raporuna göre, İsrail 2020’nin başından beri Kudüs’te 90 evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı. Buna göre yüzü aşkın Filistinli de evsiz kaldı.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağı olmadığını bildiren Filistinliler, bunun "İsrail'in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu belirtiyor.

Terörist İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

Filistinli kaynaklar 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin terörist İsrail güçleri tarafından yıkıldığını kaydediyor.