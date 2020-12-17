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Dünya İsrail'den Biden'e tavsiye! Türkiye önemli güç aranı iyi tut
Dünya

İsrail'den Biden'e tavsiye! Türkiye önemli güç aranı iyi tut

İsrailli Jerusalem Post gazetesi yazarı, ABD’nin yeni Başkanı Biden’a Türkiye konusunda tavsiyeler sıralayarak, “Ankara’ya aşırı baskı, Türkiye’yi batıdan daha uzaklaştırabilir. Türkiye ile iyi ilişkiler, ABD’nin stratejik hedefleri için de çok önemli. Türkiye üç kıtayı kapsayan önemli bir güç. İlişkilerin güçlendirilmesi için top artık ABD sahasında” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 22:12:00 -
İsrail'den Biden'e tavsiye! Türkiye önemli güç aranı iyi tut

Dünya siyaseti ve ABD dış politikası alanlarında uzmanlaşmış araştırmacı/yazar Christopher Miller, İsrailli The Jerusalem Post’ta kaleme aldığı “Biden Türkiye ile neden hafifçe hareket etmeli” başlıklı yazısında, Beyaz Saray’a tavsiyelerde bulundu.

Miller, Joe Biden’ın ilgileneceği ilk konunun Kovid-19 pandemisi olduğunu belirterek, “Ancak dış politika da yeni başkanı bekliyor. Hızla değişen Orta Doğu, Çin ile gergin ilişkiler ve ABD’nin çıkarlarıyla bağlantılı çok sayıda düşük seviyeli çatışmayla karşı karşıya kalacak. En önemli dış politika hedeflerinden biri de Türk lider Erdoğan ile yakınlaşması olacak. Biden yönetiminin Ankara’ya karşı hassas düşünceleri nasıl dengelemeyi başardığı, bu önemli müttefikle gelecekteki ilişkiyi belirleyecek” ifadelerini kullandı.

Birçok sorun masada

Köşe yazısında, Türkiye ile ABD arasındaki sorunları ele kalan Christopher Miller, S-400, PKK/YPG, Doğu Akdeniz, Libya, Halk Bankası davası ve Türkiye’nin Suriye’deki operasyonlarının, iki ülke arasındaki en önemli sorunlar olarak sıraladı. Miller, “Yeni başkan, devam eden çatışmaların çoğunda Türkiye’ye karşı olduğunu açıkça dile getirdi. Örneğin; Türkiye’nin Suriye’deki operasyonlarına gelince Biden, Türk hükümetinin tepkisini çekecek bir tutum sergileyerek, Kürtleri (YPG) terk etmeyeceğini belirtti. Biden’ın dışişleri bakanı olarak seçtiği Antony Blinken, Suriye’ye Amerikan müdahalesinin uzun zamandır savunucusu oldu. Bu da PKK/YPG’ye daha fazla destek ve Erdoğan’ın manevra kabiliyetine bir sınır anlamına gelecektir” dedi.

“Türkiye’nin bazı eylemlerine sert yaklaşım ABD’nin çıkarına olsa da bir sonraki yönetimin Ankara ile uğraşırken hafifçe adım atması da hayati önem taşımaktadır” diye yazısına devam eden Miller, ABD’nin Türkiye’den neden vazgeçmemesi gerektiğini şu ifadelerle anlattı; “ABD, Türkiye’nin Batı’ya daha fazla yabancılaşmamasını sağlamalı. Ankara’ya aşırı baskı, iki ülke ilişkilerindeki bazı noktaları tetikleyebilir ve Erdoğan’ı İran, Rusya ve Çin’e doğru itebilir. Türkiye ile iyi ilişkiler, Amerika’nın stratejik hedefleri açısından da önemli etkileri olacaktır. Türkiye üç kıtayı kapsayan bir güç ve başta ticaret olmak üzere her alanda bir köprü olarak önemli rol oynuyor.”

Savunma sanayisi gelişti

İsrailli yazar yazısında ayrıca “Türkiye savunma alanında modern ordusuyla, bağımsız ve gelişen savunma sanayisiyle güçlü bir müttefik olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye ayrıca, Körfez’de ve Arap dünyasında diplomatik kazanımların ilerletilmesinde rol oynayabilir ve Körfez’deki çekişmenin çözümüne yardımcı olabilir” ifadelerini kullandı.

Biden daha önce özür diledi

Araştırmacı yazar Miller yazısının sonunda, topun artık Amerikan sahasında olduğunu söyleyerek, iki ülke arasındaki bağların güçlendirilmesi inisiyatifinin yeni gelecek Washington hükümetinde olduğunu dile getirdi. Miller analizinin bir bölümünde, Biden’ın Erdoğan’dan özür dilediği olayı da şu cümlelerle hatırlattı: “2014’te, ikinci ABD başkan yardımcılığı döneminde Biden, Erdoğan’ın DEAŞ’in yükselişiyle bir ilgisi olduğunu öne sürmüş ve sonra bu demecinden dolayı kamuoyundan özür dilemek zorunda kalmıştı.”

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