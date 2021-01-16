  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsrail'den Biden'e lobi hazırlığı
Dünya

İsrail'den Biden'e lobi hazırlığı

Netanyahu hükümeti, Biden yönetimine Arabistan, BAE ve Mısır'ı Yemen ve insan hakları gibi konular üzerinde sakin davranması için ikna etme hazırlığında.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 15:47:00 -
İsrail'den Biden'e lobi hazırlığı

Münübe Yılmaz

Netanyahu hükümeti, Biden yönetimine Arabistan, BAE ve Mısır'ı Yemen ve insan hakları gibi konular üzerinde sakin davranması için ikna etme hazırlığında. Axios'un Tel Aviv muhabiri, İsrailli yetkililere dayandırdığı ifadelerinde, Netanyahu hükümetinin yeni ABD yönetimine yapmayı planladığı lobiyi aktardı. Axios'un Tel Aviv muhabiri Barak Ravid, "İsrail hükümeti, Biden'in İran'la nükleer anlaşmaya geri döneceği ve Körfez krallıklarıyla ilişkileri soğutacağından korkuyor. Bu sebeple İsrail bu 3 ülkeyle güvenlik-istihbarat ilişkilerini İran karşıtı stratejisinin ve bölgesel güvenliğin temel direkleri olarak görüyor" açıklamasında bulunarak Demokrat Partili bazı isimlerin bu lobi hazırlığında olduğunu kaydetti. İsrailliler, Biden'in Yemen meselesinde Trump'tan çok farklı bir politika yürüteceğini bildiğini ifade eden Ravid, İsrail'in Biden'ı politikasını İran'ın nüfuzunu derinleştirmeyecek ve bölgesel işbirliğini tehlikeye atmayacak şekilde planlaması için ikna etmeye çalışacağını belirtti. "İsrailli savunma yetkililerinin bana anlattığına göre, Mısır ve Suudi Arabistan'ı, Biden yönetimiyle diyalog atmosferinin oluşması için insan hakları konusunda adım atmaya teşvik ediyorlar"diyen Ravid'e göre İsrail, Biden'ı Suud, BAE ve Mısır'la ilişkilerindeki olası bir krizin, bu ülkeleri ABD'den uzaklaştırıp Rusya ve Çin'e yaklaştıracağına dair uyarmayı planlıyor. Ravid, birkaç yıl önce Mısır'ı kaybetmenin eşiğine gelen İsrail'in, bölgede önemli değişimler olduğuna dikkat çekerek ABD'ye "Yavaş olun, önemli değişimler yaşanıyor, önceden belirlenmiş eğilimlerle gelmeyin ve Suudi Arabistan, Mısır ve BAE ile ilişkilere zarar vermeyin" mesajını vereceğini iddia etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu 'basit'i kimlerin koruduğu anlaşıldı! Vatandaşlara
Dünya

Bu 'basit'i kimlerin koruduğu anlaşıldı! Vatandaşlara "Köpek gibi aşı olacaklar" imasıyla hakaret! "Onlara yaşama şansı verilmeyecek"

Daha önce birçok kez vatandaşlara hakaret eden ancak yargı tarafından haddi bildirilmediği için cesaret bulan, profesörlüğü dışında 'basit'l..
Abdurrahman Dilipak'tan saldırılara ilişkin flaş açıklamalar: Bundan sonra benzer saldırılar daha da artabilir
Gündem

Abdurrahman Dilipak'tan saldırılara ilişkin flaş açıklamalar: Bundan sonra benzer saldırılar daha da artabilir

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve Yeniçağ Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu’na yapılan saldırının arkasında kim ya da k..
Köylülerin kabusu oldu! Silahla dolaşmaya başladılar
Yerel

Köylülerin kabusu oldu! Silahla dolaşmaya başladılar

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Akyar köyünde yaban domuzu sürüleri köylülerin kabusu oldu. Çiftçilerin bağ ve bahçelerine zarar veren domuz..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay