İsrail'den Biden'e lobi hazırlığı

Münübe Yılmaz

Netanyahu hükümeti, Biden yönetimine Arabistan, BAE ve Mısır'ı Yemen ve insan hakları gibi konular üzerinde sakin davranması için ikna etme hazırlığında. Axios'un Tel Aviv muhabiri, İsrailli yetkililere dayandırdığı ifadelerinde, Netanyahu hükümetinin yeni ABD yönetimine yapmayı planladığı lobiyi aktardı. Axios'un Tel Aviv muhabiri Barak Ravid, "İsrail hükümeti, Biden'in İran'la nükleer anlaşmaya geri döneceği ve Körfez krallıklarıyla ilişkileri soğutacağından korkuyor. Bu sebeple İsrail bu 3 ülkeyle güvenlik-istihbarat ilişkilerini İran karşıtı stratejisinin ve bölgesel güvenliğin temel direkleri olarak görüyor" açıklamasında bulunarak Demokrat Partili bazı isimlerin bu lobi hazırlığında olduğunu kaydetti. İsrailliler, Biden'in Yemen meselesinde Trump'tan çok farklı bir politika yürüteceğini bildiğini ifade eden Ravid, İsrail'in Biden'ı politikasını İran'ın nüfuzunu derinleştirmeyecek ve bölgesel işbirliğini tehlikeye atmayacak şekilde planlaması için ikna etmeye çalışacağını belirtti. "İsrailli savunma yetkililerinin bana anlattığına göre, Mısır ve Suudi Arabistan'ı, Biden yönetimiyle diyalog atmosferinin oluşması için insan hakları konusunda adım atmaya teşvik ediyorlar"diyen Ravid'e göre İsrail, Biden'ı Suud, BAE ve Mısır'la ilişkilerindeki olası bir krizin, bu ülkeleri ABD'den uzaklaştırıp Rusya ve Çin'e yaklaştıracağına dair uyarmayı planlıyor. Ravid, birkaç yıl önce Mısır'ı kaybetmenin eşiğine gelen İsrail'in, bölgede önemli değişimler olduğuna dikkat çekerek ABD'ye "Yavaş olun, önemli değişimler yaşanıyor, önceden belirlenmiş eğilimlerle gelmeyin ve Suudi Arabistan, Mısır ve BAE ile ilişkilere zarar vermeyin" mesajını vereceğini iddia etti.