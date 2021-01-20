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Dünya İsrail'den aşı açıklaması: Beklenenden az koruyor
Dünya

İsrail'den aşı açıklaması: Beklenenden az koruyor

Koronavirüs salgınına yönelik aşılama çalışmaları tüm dünyada devam ederken, aşıların ilk dozunda elde edilen antikor oranları, koruyuculuğu sorgulatıyor. İsrail'in koronavirüsle mücadale koordinatörü Nachman Ash, Pfizer/BioNTech aşısının ilk dozunun, şirketin açıkladığından daha az koruma sağladığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 12:26:00 -
İsrail'den aşı açıklaması: Beklenenden az koruyor

Koronavirüs salgınıyla mücadelede eldeki en önemli silahlardan biri haline gelen aşılar, dünya genelinde uygulanmaya başlandı. Üretilen farklı koronavirüs aşılarını pek çok ülke kullanmaya başlarken, aşıların ilk dozlarınının uygulandığı yerlerdeki vaka artışlarının devam etmesi, aşıların koruyuculuğunu sorgulatmaya başladı.

"Koruyuculuğu umulandan az"

O sorgulanmanın yaşadığı ülkelerden biri de İsrail oldu. İsrail ordu radyosuna göre, "İlk dozun koruma oranı, umduğumuzdan daha az" diyen İsrail'in koronavirüsle mücadale koordinatörü Nachman Ash, ülkede birkaç hafta içinde virüsün mutasyona uğramış varyantının Covid-19'un ana kaynağı haline gelebileceği uyarısında bulundu.

Ülkede 17 Aralık'ta başlayan aşılama seferberliğinde şimdiye kadar 2 milyon kişiye ilk doz Pfizer/BioNTech aşısı yapıldı. Bu kişilerden 400 bini ikinci dozu da yaptırdı.

Pfizer, ilk dozun yaklaşık yüzde 52 koruma sağladığını söylüyor. Aralarında İngiltere'nin de bulunduğu bazı ülkeler ilk dozun yapıldığı kişilerin sayısını artırmak için aşının ikinci dozunu geciktiriyor.

İlk dozdan sonra binlerce kişim hastalandı

İsrail'de ilk dozu yaptırdıktan sonra binlerce kişinin hastalandığına dair haberler aşının ilk dozunun etkinliği konusunda soru işaretleri doğurmuştu.

İsrail Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Sharon Alroy-Preis bunun, aşılanan kişilerde virüse maruz kalmalarından önce yeterince antikor oluşmamasından kaynakladığını belirtiyor.

Şeba Tıp Merkezi'nin açıkladığı verilere göre ikinci doz Pfizer aşısını yaptıranlarda antikor oranı 6 ila 12 kat arasında artıyor.

Koronavirüsle mücadelede örnek ülkelerden biri olarak gösterilen 9 milyon nüfuslu İsrail'de Sağlık Bakanlığı, pazar günü 10.021 vaka açıklamıştı.

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