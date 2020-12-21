İsrail'den alçak saldırı!
Filistin'deki Yahudi yerleşimciler, Nablus kenti yakınlarındaki Osmanlı döneminden kalma Laben Hanı'na saldırdı.
Filistin'de Yahudi yerleşimciler, Nablus'un güneydoğusundaki Laben köyünde bulunan Osmanlı döneminden kalma Laben Hanı'na saldırarak hasara yol açtı.
'Su şebekesi ile kaynağını da yıktılar'
Hanın sahibi Halid Deragime, "Yahudi yerleşimciler köyde yer alan Laben Hanı'na saldırdı. Saldırı sırasında su şebekesini ve kaynağını yıktılar. Ayrıca hanın kapılarını söküp portakal ağaçlarını da kestiler." dedi. Deragime, bu hanın daha önce de işgalci İsrail ordusunun gözetiminde Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına maruz kaldığını da belirtti.