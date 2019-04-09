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Seçim 2019 Sayfası

İsrail'deki seçimler başa baş sonuçlandı

İsrail'de yapılan erken genel seçimlerindeki sandık çıkış  anketlerine göre Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud ile en yakın  rakibi olan Mavi-Beyaz İttifakı seçimi başa baş bitirdi.

09 Nisan 2019 Salı 23:05
İsrail'deki seçimler başa baş sonuçlandı

İsrail kanallarında yayınlanan 3 farklı sandık çıkış anketlerinde,  Başbakan Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi ile eski Genelkurmay Başkanı  Benny Gantz ve eski gazeteci Yair Lapid liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı  seçimlerde birbirine yakın sayıda milletvekili çıkardı.

İsrail'in Kanal 13 televizyonuna göre Likud partisi ile Mavi-Beyaz  İttifakı 36'şar milletvekilini meclise gönderdi.

Kanal 11'in sandık çıkış anketine göre ise Mavi-Beyaz 37, Likud ise 36  milletvekili çıkardı.

Kanal 12'nin sonuçlarına göre de Mavi-Beyaz 37, Likud ise 33  milletvekilini meclise soktu.

Netanyahu koalisyon hükümetini kurmaya daha yakın

Üç sandık çıkış anketinin her birine göre, meclisteki sağ ve sol  kanatların milletvekili sayısı birbirinden farklı.

Kanal 13'un sonuçlarına göre Netanyahu ile ittifak yapması beklenen  sağ partiler, 120 sandalyeli mecliste 66 milletvekiline ulaşarak çoğunluğu elde  etti.

Kanal 11'in anketine göre de sağ partiler 64 milletvekiliyle meclis  çoğunluğuna ulaşmış durumda.

Öte yandan Kanal 12'nin verilerine göre ise sağ partiler meclis  çoğunluğunu kaybederek 60 milletvekilinde kaldı.

Arap ittifakından biri meclis dışında kalabilir

Kanal 13'e göre, meclise girebilen tek Arap ittifakı 7 milletvekili  ile Eşitlik ve Barış için Demokrasi Cephesi (Hadaş) ile Değişim için Arap  Hareketi'nin (Ta'al) kurduğu ittifak oldu.

Kanal 11'e göre de yine meclise giren tek Arap ittifakı 6 milletvekili  çıkaran Eşitlik ve Barış için Demokrasi Cephesi (Hadaş) ile Değişim için Arap  Hareketi'nin (Ta'al) kurduğu ittifak olacak.

Öte yandan Kanal 12'nin verilerine göre seçime giren Eşitlik ve Barış  için Demokrasi Cephesi (Hadaş) ile Değişim için Arap Hareketi'nin (Ta'al) kurduğu  ittifak ile Ulusal Demokratik Birlik (Beled) ile Birleşik Arap Listesi'nin  oluşturduğu ittifak 6'şar milletvekili kazanarak meclise giriyor.

 Hem Netanyahu hem Gantz "zaferini" ilan etti

Sandık çıkış anketlerindeki farklılığa rağmen hem Netanyahu hem de  rakibi Gantz seçimi önde tamamladıklarını ilan etti.

Düğümü İsrail Merkez Seçim Komisyonunun açıklayacağı kesin sonuçlar  çözecek.

Koalisyon hükümeti için 61 milletvekili gerekiyor

İsrail'de hükümet kurmak için 120 sandalyeli İsrail meclisi Knesset'te  61 koltuğa sahip olmak gerekiyor. Çıkan sandık sonuçlarına göre, hiçbir parti tek  başına hükümeti kuracak çoğunluğu yakalayamadığı için İsrail'i yeni bir koalisyon  hükümeti bekliyor.

İsrail Merkez Seçim Komisyonu'nun kesin olmayan seçim sonuçlarını  yarın açıklaması bekleniyor.

Komisyonun 17 Nisan'da kesin sonuçları açıklamasının ardından İsrail  Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin koalisyon hükümetini kurmaya en yakın gördüğü parti  liderine hükümeti kurma görevini verecek.

Cumhurbaşkanının görevlendirmesinin ardından söz konusu parti  liderinin 28 gün içinde koalisyon hükümetini kurması gerekiyor.

Ancak koalisyonu kurmakla görevlendirilen parti lideri, iki hafta ek  süre talep etme hakkın sahip.

İsrail'deki erken genel seçimde 41 parti, 5 milyon 800 binden fazla  seçmenin oyunu almak için yarışmıştı.

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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 23:05
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