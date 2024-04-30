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Dünya İsrail'deki ana muhalefet durumu özetledi: Ülke sorumsuz çılgınların elinde rehin
Dünya

İsrail'deki ana muhalefet durumu özetledi: Ülke sorumsuz çılgınların elinde rehin

Yeniakit Publisher
2024-04-30 20:28:00 -
İsrail'deki ana muhalefet durumu özetledi: Ülke sorumsuz çılgınların elinde rehin

İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, katil Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yönelik olay açıklamalarda bulundu.

Lapid, X platformundan yaptığı paylaşımda, "İsrail devleti, sorumsuz çılgınların elinde rehin kaldı, bu şekilde devam etmesi mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Netanyahu ve koalisyon hükümeti ortaklarına yönelik eleştiri dozunu artıran Lapid, Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir'i kastederek, "Sabıkalı Bakan, Başbakan'ın ofisinde durup istekleri yerine getirilmezse olacaklar konusunda tehdit ediyor." ifadelerini kullandı.

Lapid, paylaşımında şunları kaydetti:

“Ben-Gvir, (yaptıklarıyla) tüm dünyaya ve tüm bölgeye Netanyahu'nun zayıf olduğunu ve kendi emrinde çalıştığını anlatıyor. Onun hükümetten ihraç edilmemesi inanılmaz. Başbakan bu sözleri duydu ve İsrail'in Refah'a gireceğini, savaşın bitmeyeceğini ayrıca kötü bir anlaşma yapmayacağı vaadinde bulundu, kendisi bunun olmamasının ne anlama geleceğini çok iyi anlıyor."

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Netanyahu ile görüşmesinin ardından Refah'a kara saldırısını geciktirecek olası bir esir takası mutabakatına karşı olduklarını ve bu konuda kendisini uyardığını dile getirmişti.
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Kaynak: AA

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