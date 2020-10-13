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Dünya İsrail'de yeni virüs ortaya çıktı
Dünya

İsrail'de yeni virüs ortaya çıktı

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde 50 kişinin fareden bulaşan bir hastalığa yakalandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 21:25:00 -
İsrail'de yeni virüs ortaya çıktı

Dünya genlinde etkisini sürdüren koronavirüs salgını henüz kontrol altına alınamadan İsrail'de yeni bir salgın patlak verdi. İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 50 İsraillinin farelerden bulaşan bir hastalığa yakalandığı açıklandı. Bakanlık, hastaların büyük bir kısmının ülkenin kuzeyindeki dereleri ziyaret ettikten sonra enfekte olduğunu belirtti. Derelerden su örnekleri alınacağını belirtilirken, hastalığın daha fazla yayılmasını önlemek için de önlemler alacağını aktarıldı. Sağlık Bakanlığı ayrıca, bir sonraki duyuruya kadar şimdilik "ülkenin kuzeyindeki derelerine girmeyin" uyarısı yaptı.

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Yorumlar

432

oley çok sevindirici bir durum yıkılsın  israil
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