İsrail’de üst düzey istifa! Başarısızlığı itiraf ederek gitti
Soykırımcı İsrail’in ordusundan istifa haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak İsrail'de siber, dijital istihbarat toplamak ve kod çözmekten sorumlu Birim 8200'ün başında bulunan Tuğgeneral Shariel, Hamas'ın 7 Ekim 2023'deki 'Aksa Tufanı' operasyonuna karşı 'başarısızlığını' gerekçe göstererek istifa etti.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Tuğgeneral Yossi Shariel'in istifasına ilişkin Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve Askeri İstihbarat Dairesi (AMAN) Başkanı Tuğgeneral Shlomi Binder'i bilgilendirdiği aktarıldı.
İsrail ordu radyosu tarafından yayımlanan istifa mektubunda, "7 Ekim sabahı saat 06.29'da görevimde başarısız oldum." ifadesini kullandı.
KAN'ın haberine göre, Shariel'in istifasına ilişkin İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Birim 8200'ün başındaki Shariel'in bugün komutanlarına ve maiyetindekilere emekliye ayrılmak istediğine ilişkin bilgi verdiği, yakın gelecekte görevini bırakacağı aktarıldı.
İsrail'de siber istihbarattan sorumlu Birim 8200'ün başına 2021'de geçen Shariel'in istifası, İsrail askeri istihbarat komutasında 7 Ekim 'Aksa Tufanı' harekatıyla ilgili yaşanan ilk istifa değil. Askeri İstihbarat Dairesi Şefi Tümgeneral Aharon Haliva da 22 Nisan'da, 7 Ekim 2023'ü gerekçe göstererek istifa etmişti.
Gazze çevresinde 'Aksa Tufanı' operasyonundaki başarısızlığı nedeniyle istifa kararı alan Haliva, istifa mektubunda, "Komutam altındaki istihbarat birimi misyonunu yerine getiremedi. Savaşın acısını sonsuza kadar taşıyacağım. Artık sorumluluğu kabul edip görevimi sonlandırmak istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.
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