İsrail’de tansiyon yüksek! Rest çekip süre verdi: İşte krizin merkezindeki 6 madde…

İsrail’de Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan savaş sonrası plan talep etti.

Netanyahu’dan Hamas'la savaştan sonra bölgeyi kimin yöneteceğini de içeren, üzerinde anlaşılmış bir plana bağlı kalmasını isteyen Gantz, savaş kabinesinin 8 Haziran’a kadar 6 maddelik plan oluşturması çağrısı yaptı.

Gantz, beklentilerinin karşılanmaması durumunda Ulusal Birlik partisini muhafazakar Başbakan Netanyahu’nun genişletilmiş acil durum hükümetinden çekeceğini söyledi. Düzenlediği basın toplantısında konuşan Gantz, “Kişisel ve siyasi düşünceler İsrail'in ulusal güvenliğinin en kutsal noktasına nüfuz etmeye başladı. Küçük bir azınlık İsrail gemisinin kaptan köşkünü ele geçirdi ve onu kayalıklara doğru sürüklüyor” dedi.

Netanyahu ise bu eleştirileri "İsrail'in yenilgisi" anlamına gelecek "boşaltılmış sözler" olarak nitelendirdi. Dahası Gantz'ın belirlediği 6 madde de ortaya çıktı. Times of İsrail gazetesinin haberine göre söz konusu maddeler şöyle:

1- Rehineleri geri getirin

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2- Hamas'ı tamamen yok edin, Gazze'deki kontrolü sağlayın

3- Gazze için Amerikalı, Avrupalı, Arap ve Filistinlileri içeren bir sivil yönetim mekanizması oluşturun

4- Hizbullah saldırıları nedeniyle ülkenin kuzeyini terk eden İsraillileri evlerine geri gönderin

5- İran'a karşı Suudi Arabistan ile olan ilişkileri normalleştirin

6- Tüm İsraillilerin devlete hizmet edeceği ve ulusal çabaya katkıda bulunacağı [askeri/ulusal] hizmet için bir çerçeve benimseyin.