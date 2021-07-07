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Dünya

İsrail'de şok! İlk kez görüldü

İşgalci İsrail'de ilk kez yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "Delta Plus" varyantı tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 19:07:00 -
İsrail'de şok! İlk kez görüldü

İşgalci terörist İsrail'de ilk kez yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "Delta Plus" varyantı tespit edildi.

Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, işgalci İsrail'de 4 kişide Delta Plus varyantına rastlandı.

Son günlerde vaka sayılarında ciddi artışın gözlendiği terörist İsrail'de, yeni vakaların yüzde 90'ının Delta varyantı kaynaklı olduğu ifade edildi.

Öte yandan Tel Aviv yönetimi, işgalci İsrail'de vakaların artması nedeniyle yurt dışından dönenlerin havalimanında yaptırdıkları Kovid-19 testleri negatif çıkıncaya kadar karantinada kalmalarını zorunlu hale getirdi.

Aktif vaka sayısı artıyor

Sözde İsrail Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 521 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Aşılama sayesinde salgını kontrol altına alan ve şubat ayından bu yana Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmeye başlandığı işgalci İsrail'de, geçen ay başında günlük vaka sayısı 20'nin altına düşmüştü.

Ülkede 6 Haziran'da 216'ya kadar düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 3 bin 274'e yükseldi.

 

 

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