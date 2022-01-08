İsrail’de şok araştırma! Halkın yalnızca üçte biri…

Münübe Yılmaz

İsrail’de yapılan bir araştırma, İsrail vatandaşlarının ordularına olan güveninin önemli ölçüde azaldığını ortaya koydu. İsrail Demokrasi Enstitüsü’nün yaptığı ankete göre, İsraillilerin orduya duydukları güven seviyesi yüzde 78'e geriledi. Bu seviyenin 2008 yılından bu yana kaydedilen en düşük seviye olduğu belirtildi.

Hükümete güvenenlerin oranı sadece yüzde 27

İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Hertzog’a sunulan "2021 İsrail Demokrasi Endeksi" başlıklı çalışmada cumhurbaşkanlığına duyulan güven ise yüzde 58’de kaldı. Cumhurbaşkanlığını yüzde 48’le Yargıtay takip etti. Ankete göre, her üç İsrail vatandaşından sadece biri polise güvendiğini söylerken, hükümete itimat edenlerin oranı yüzde 27 ile listenin en sonunda yer aldı.

Halkın yalnızca üçte biri “Ülkenin durumu iyi” diyor

İsrail Demokrasi Enstitüsü’nün yaptığı ankette, İsraillilerin yalnızca üçte biri ülkedeki durumu iyi veya çok iyi olarak değerlendirirken, bunun son 10 yılın en düşük oranı olduğu ifade edildi. Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Hertzog, “Devlet kurumlarının hemen hemen hepsine olan güvenin dip yapması çok endişe verici. Bu, hepimiz için bir uyarı olmalı” dedi.