İsrail'de siren sesleri yükseliyor! İzzeddin El-Kassam Tugayları, roketlerle cevap veriyor

Hamas Hareketinin silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları, İsrail’in saldırılarına cevaben Aşdod, Aşkelon ve Dimona kentlerinin roketlerle hedef alındığını belirtti.

İsrail'e roketlerle karşılık veriliyor

İşgalci İsrail’in sivil ayrımı yapmadan Filistin’e yönelik saldırılarının şiddetini giderek arttırmasına Gazze Şeridi’nden roketlerle cevap veriliyor. Hamas Hareketinin silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları, 50 roketle İsrail’in güneyindeki Aşdod, Aşkelon’un, 15 roketle Dimona kentinin hedef alındığını açıkladı.

Siren sesleri duyuldu

İsrail ordusu da Gazze Şeridi’nden İsrail’e atılan roketlerin ardından Aşdod, Aşkelon, Beersheba, Dimona ve Yavne’de siren sesleri duyulduğunu kaydetti.

İsrail Başbakan Benjamin Netanyahu ülkenin kuzeyindeki Acre kentindeki ziyareti sırasında, güvenlik kabinesinin bu akşam tanksavar füzelerinin ateşlenmesi de dahil olmak üzere gelişmeleri tartışmak üzere toplanacağını ifade etti.

"Birbirini besleyen bir dizi olay var" diyen Netanyahu, "Ülkeyi dışarıdaki düşmanlardan ve içerideki isyanlardan korumak için tüm gücümüzü kullanıyoruz" şeklinde konuştu.