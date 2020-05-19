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İsrail'de sıcak hava nedeniyle maske takma zorunluluğu askıya alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-19 10:56:20 -
İsrail'de sıcak hava nedeniyle maske takma zorunluluğu askıya alındı

KUDÜS (AA) - İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle getirilen maske takma zorunluluğu ülkeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle geçici süreliğine kaldırıldı.

Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, uzmanların tavsiyesi doğrultusunda dışarda ve okullarda maske takma zorunluluğunun 22 Mayıs'a kadar kaldırılmasına karar verdi.

Bu kararın pazar gününden bu yana ülkeyi etkisi alan sıcak hava dalgası nedeniyle alındığını belirten Edelstein, geniş katılımlı etkinliklerin buna dahil olmadığını ifade etti.

İsrail'in birçok kentinde termometreler 40 dereceyi gösterirken, bu durumun cumaya kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Tel Aviv yönetimi, 12 Nisan'dan itibaren Kovid-19 ile mücadele kapsamında tüm İsraillilere dışarda maske takma zorunluluğu getirmişti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede 277 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı 16 bin 650'ye yükseldi.

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