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Dünya İsrail’de sendikalar ayağa kalktı! Netanyahu’ya şiddetli baskı
Dünya

İsrail’de sendikalar ayağa kalktı! Netanyahu’ya şiddetli baskı

Yeniakit Publisher
2024-09-01 18:12:00 -
İsrail’de sendikalar ayağa kalktı! Netanyahu’ya şiddetli baskı

Gazze kasabı katil Netanyahu’ya İsrail’de muhalif sesler yükselmeye başladı. İsrail’in en büyük işçi sendikası olan Histadrut'un başkanı Arnon Bar-David, rehineler için genel grev çağrısı yaptı. Sendika Gazze'de hâlâ Hamas'ın elinde bulunan İsrailli rehinelerin iadesi konusunda bir anlaşmaya varılması için hükümete baskı yapacaklarını söyledi.

Sendika başkanı İsrailli Arnon Bar-David, Gazze'de hâlâ Hamas'ın elinde bulunan İsrailli rehinelerin iadesi konusunda bir anlaşmaya varılması için Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine baskı yapma amacıyla greve gidileceğini açıkladı.

Sendika tüm sivil çalışanları greve katılmaya çağırdı
Bar-David, İsrail'in ana hava taşımacılığı merkezi olan Ben Gurion havaalanının sabah 8'den itibaren kapalı olacağını söyledi.

Histadrut Başkanı Arnon Bar David, "Yarın sabah saat 06.00 itibarıyla İsrail ekonomisinin tamamı genel greve gidecek" dedi.

Rehineleri bir başlarına bırakmamaları gerektiğini dile getiren David, "Sarsılması gerekenleri ancak bizim müdahalemizin sarsabileceği sonucuna vardım" ifadelerini kullandı.

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