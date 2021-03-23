  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rusya’nın peş peşe saldırıları sonrası Türkiye harekete geçti! Kritik isim bakanlığa çağrıldı

Davutoğlu, Babacan ve Karamollaoğlu'na çarpıcı soru: Sizi buna iten sebep nedir?

Kabaktepe'den İmamoğlu'na tepki: Bunu anlamak mümkün değil

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın 'duruşmasız ceza' algısına Fahrettin Altun'dan 'hukuk' dersi

'İnsanlık ölmüş' dedirten anlar! İki kişinin boğulmasını böyle izlediler

Ekonomist Kaan Sarıaydın, 'Operasyon yapıldı' dedi ve dolarla ilgili kritik detayı paylaştı

Hilal Kaplan ifşa etti: Meral Akşener 'sözde namus' suçu işledi

Fıkra gibi olay! Ali Babacan ve İsmail Küçükkaya'ya tepki yağıyor

Altın mı, dolar mı? Yatırım yapacaklara ismini verdi: Sakın almayın

Keriz Yunan yine fena kazık yiyecek
Dünya İsrail'de seçim sonucu belli oldu!
Dünya

İsrail'de seçim sonucu belli oldu!

İsrail'de gerçekleştirilen seçimlerde, sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud, 33 milletvekili çıkararak seçimleri önde tamamladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 23:10:00 - 2021-03-24 00:02:16
İsrail'de seçim sonucu belli oldu!

İsrail televizyonlarında yayınlanan sandık çıkış anketlerine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun partisi Likud, 33 milletvekili çıkararak seçimde birinci oldu.

Kanal13'e göre, İsrail'de son iki yıl içinde yapılan dördüncü erken genel seçimde Likud'a destek vermesine kesin gözüyle bakılan sağ blok 54 sandalyeye ulaştı.

Netanyahu’ya destek verme ihtimali olan Naftali Bennett liderliğindeki Yamina partisi ise 7 milletvekiliyle mecliste temsil edilme hakkı kazandı. Buna göre, Netanyahu’nun 120 sandalyeli İsrail meclisinde 61 sandalyeye ulaşarak hükümeti kurabilmesi için Yamina’nın desteğini alması gerekiyor.

Yamina kilit parti

İsrail’in Kanal12 televizyonunun yayınladığı sandık çıkış anketine göre ise Likud Partisi 31 milletvekili çıkarıyor. Koalisyon hükümetini kurması için Netanyahu'ya destek vermesi beklenen sağ blok ise 53 sandalyede kaldı. Bu sonuçlara göre, koalisyon görüşmelerinde kilit rol oynaması beklenen Yamina Partisi meclise 8 milletvekili gönderdi.

Kanal12’nin sandık çıkış anketine göre de Yamina’nın destek vermesi halinde Netanyahu hükümeti kurmak için 61 milletvekili sayısına ulaşıyor.

Netanyahu’nun rakibi Lapid liderliğindeki Yeş Atid ikinci parti

Kanal13’ün sandık çıkış anketine göre, Netanyahu’nun rakibi Yair Lapid liderliğindeki Yeş Atid (Gelecek Var) Partisi 16 sandalye çıkararak ikinci parti oldu.
İsrail vatandaşı Filistinlilerin partilerinin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku ise oy kaybederek 8 milletvekiline düştü. Ortak Arap Listesi Bloku’ndan ayrılarak seçime tek başına giren Mansur Abbas liderliğindeki Birleşik Arap Listesi (RAM) yüzde 3,25 olan seçim barajını aşamadı.

Kanal12’nin sandık çıkış anketine göre ise Yeş Atid 18, Ortak Arap Listesi Bloku 9 milletvekili kazandı. Mansur Abbas’ın partisi ise seçim barajını geçemedi.
İsrail Merkez Seçim Komisyonu'nun kesin olmayan sonuçları yarın açıklaması bekleniyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ekonomist Kaan Sarıaydın, 'Operasyon yapıldı' dedi ve dolarla ilgili kritik detayı paylaştı
Ekonomi

Ekonomist Kaan Sarıaydın, 'Operasyon yapıldı' dedi ve dolarla ilgili kritik detayı paylaştı

Stratejist, ekonomist Kaan Sarıaydın, Pazar gününü Pazartesi gününe bağlayan gece dolar kuruna yapılan saldırıya ilişkin çarpıcı detaylar pa..
Fitch'ten Türkiye açıklaması
Ekonomi

Fitch'ten Türkiye açıklaması

Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nden bulunan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ile ilgili açıklama yaptı..
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan dolar açıklaması
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan dolar açıklaması

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, dolar kurunda dün yaşanan hareketliliğin ardından vatandaşların 5,1 milyar dolar, şirketlerin de 2,5..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay