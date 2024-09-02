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Gündem İsrail’de rehine depremi! 6 ceset ortalığı karıştırdı
Gündem

İsrail’de rehine depremi! 6 ceset ortalığı karıştırdı

Yeniakit Publisher
2024-09-02 07:49:00 -
İsrail’de rehine depremi! 6 ceset ortalığı karıştırdı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin Refah kentinde bir tünelde 6 İsrailli esire ait cesetlerin bulunduğunu ve kimliklerini açıklaması ülkede deprem etkisine neden oldu.

Esirlerin aileleri başta olmak üzere çok sayıda gösterici, cesetlerin kimliklerinin açıklanması üzerine Rehovot kentinde bazı yolları kapattı. Rehine Aileleri Forumu tarafından yapılan açıklamada, " (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu rehineleri yüzüstü bıraktı, bu artık bir gerçek. Yarından (bugün) itibaren ülke titreyecek. Halkı ülkeyi durma noktasına getirecek bir eylem için çağrıda bulunuyoruz" denildi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise 6 İsrailli esirin cenazesinin bulmasının ardından Hamas ile anlaşma müzakerelerinin önündeki engellerden biri olarak görülen Mısır ile Gazze sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nda işgalin devam etmesi yönünde verilen resmi karardan dönülmesi çağrısında bulundu. Öte yandan Hamas, İsrail'i suçlayarak esirlerin hava saldırısında öldüğünü bildirdi.

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