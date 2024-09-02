İsrail’de rehine depremi! 6 ceset ortalığı karıştırdı

Esirlerin aileleri başta olmak üzere çok sayıda gösterici, cesetlerin kimliklerinin açıklanması üzerine Rehovot kentinde bazı yolları kapattı. Rehine Aileleri Forumu tarafından yapılan açıklamada, " (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu rehineleri yüzüstü bıraktı, bu artık bir gerçek. Yarından (bugün) itibaren ülke titreyecek. Halkı ülkeyi durma noktasına getirecek bir eylem için çağrıda bulunuyoruz" denildi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise 6 İsrailli esirin cenazesinin bulmasının ardından Hamas ile anlaşma müzakerelerinin önündeki engellerden biri olarak görülen Mısır ile Gazze sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nda işgalin devam etmesi yönünde verilen resmi karardan dönülmesi çağrısında bulundu. Öte yandan Hamas, İsrail'i suçlayarak esirlerin hava saldırısında öldüğünü bildirdi.