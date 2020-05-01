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Aktüel

İsrail'de okullar kademeli olarak açılacak

Yeniakit Publisher
2020-05-01 15:57:12 -
İsrail'de okullar kademeli olarak açılacak

KUDÜS (AA) - İsrail yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle eğitime ara verilen okulların kademeli olarak açılmasına karar verdi.

Bakanlar Kurulunun yaptığı görüşme sonrası, 1. ve 2. sınıfların yanı sıra, 11. ve 12. sınıflarda da eğitime pazar gününden itibaren yeniden başlanacak.

Kovid-19 vakalarındaki düşüşün devam etmesi durumunda kreşlerin 10 Mayıs'ta açılması kararlaştırılırken, geri kalan sınıflarda ise 1 Haziran'dan itibaren eğitime devam edilecek.

Öte yandan bazı belediyeler alınan karara rağmen okulları açmayacaklarını duyurdu.

Tel Aviv Belediye Başkanı Ron Huldai yaptığı yazılı açıklamayla kentteki okulların gelecek hafta da kapalı kalacağını duyururken, "Okullarımız ve kreşlerimiz temiz, eğitime hazır ancak sorumlu davranmayanların belirlediği kurallara uymayacağız." ifadesini kullandı.

İsrail'de Kovid-19 salgını nedeniyle 13 Mart'ta tüm okullarda eğitime ara verilmişti.



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