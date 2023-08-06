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Dünya İsrail'de öfke dinmiyor! Geri adım atmıyorlar
Dünya

İsrail'de öfke dinmiyor! Geri adım atmıyorlar

Yeniakit Publisher
2023-08-06 01:43:00 -
İsrail'de öfke dinmiyor! Geri adım atmıyorlar

İsrail'de koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesine, halkın öfkesi dinmek bilmiyor. İsraillilerin, yasa tasarısının Meclis'ten geçmesine karşı başlattığı protestolar sürüyor.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesine karşı protestolar devam ediyor.

Halk bu hafta da sokaklara inerek düzenlemeye karşı tepkisini gösterdi.

Protestolarda 31. haftaya girildi

Hükümetin sağ politikalarına karşı her hafta cumartesi akşamı kitlesel gösteriler düzenleyen İsrailliler, protestolarında 30'uncu haftayı geride bırakıyor.

Yüz binlerce İsrailli yine sokaklarda

Başta Tel Aviv, Batı Kudüs, Hayfa, Birüssebi, Herzliya ve Rehovot gibi kentler olmak üzere ülke genelinde onlarca ayrı noktadaki gösterilere yüz binlerce İsrailli katıldı.

Her hafta olduğu gibi en yoğun katılımlı gösteriye ev sahipliği yapan Tel Aviv'de protestocular, Kaplan Caddesi'ndeki Hükümet Kompleksi'nin önünde toplandı.
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Sloganlarla yürüdüler

Binlerce İsrailli, bayraklar, yargı düzenlemesi karşıtı pankartlar, trampet ve düdüklerle Hayfa'nın işlek noktalarından Kermel Caddesi'nde de bir araya geldi.

Göstericiler Kermel Caddesi'nden Netanyahu hükümeti karşıtı protestolarda sembol haline gelen Hurib kavşağına doğru yürüdü.

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