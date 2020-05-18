  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Libya'dan BM'ye tepki!

Fransa medyası duyurdu! Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür'e talip oldular

Bomba iddia! Pierre Webo Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Çocuklar ne zaman sokağa çıkacak? | 20 yaş altı saat kaçta sokağa çıkacak?

Organik gübre desteği başvuru | Organik gübre desteği ne kadar?
için kalan
Dünya

İsrail'de Netanyahu protesto edildi

Batı Kudüs'teki Başbakanlık binası önünde toplanan bir grup aktivist, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kurduğu hükümeti protesto etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 03:44:00 -
İsrail'de Netanyahu protesto edildi

Protesto, İsrail Parlamentosunda koalisyon hükümetine güvenoyu verilmesinin hemen akabinde yapıldı.

Protestocular, aleyhindeki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle Netanyahu'nun hükümetin başında olmaması gerektiğini belirterek, Gantz'ın koalisyonu kabul etmemesi gerektiği konusunda sloganlar attı.

Aynı bölgede bir araya gelen başka bir grup da eş zamanlı olarak koalisyon hükümetine destek gösterisi düzenledi. İki grup arasında yaşanan gerginliğe İsrail polisi müdahale etti.

Göstericileri dağıtan İsrail polisi, bazı protestocuları gözaltına aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı