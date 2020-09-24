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Aktüel İsrail’de Netanyahu karşıtı gösterilerin sınırlandırılması kararı protesto edildi
Aktüel

İsrail’de Netanyahu karşıtı gösterilerin sınırlandırılması kararı protesto edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-24 16:52:02 -
İsrail’de Netanyahu karşıtı gösterilerin sınırlandırılması kararı protesto edildi

KUDÜS (AA) - İsrail’de yüzlerce kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan karantina kararını gerekçe göstererek Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösterilere getirilen kısıtlama kararını protesto etti.

Batı Kudüs’teki İsrail Meclisi önünde düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katıldı.

Karantina kararı gerekçe gösterilerek Netanyahu karşıtı gösterilerin sınırlandırılmasını protesto eden göstericiler, Meclis önündeki yolu zaman zaman trafiğe kapattı.

“Protesto hakkımızı elimizden alamazsınız”, “Oyun bitti” yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Netanyahu’yu istifaya çağıran sloganlar attı.

Yoldan geçen bazı Netanyahu taraftarları ile göstericiler arasında zaman zaman gerginlik yaşansa da polis müdahalesi sonucu ciddi bir olay yaşanmadı.

Göstericiler, yanlarında getirdikleri hayvan gübresini meclis önündeki parka bıraktılar.

İsrail kabinesi, bu sabah 18 Eylül’de getirilen karantina önlemlerini sıkılaştırmış ve Netanyahu karşıtı gösterilere katılacak kişi sayısını en fazla 2 bin ile sınırlandırmıştı.

İsrail’de 3 ayı aşkındır, Kovid-19 salgınını kötü yönetmesi ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Netanyahu’nun istifası için gösteriler düzenleniyordu.

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