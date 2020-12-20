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Dünya İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler 26. haftasında devam etti
Dünya

İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler 26. haftasında devam etti

Hakkındaki yolsuzluk davası ve Kovid-19 sürecini yönetemediği gerekçesiyle İsrail Başbakanı Netanyahu’nun istifası için düzenlenen gösteriler, 26. haftasında da devam etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 09:34:00 -
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler 26. haftasında devam etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun aleyhine açılan yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele edememesi nedeniyle istifa gösterileri devam ediyor. Batı Kudüs'te toplanan çok sayıda protestocu, Netanyahu karşıtı sloganlar attı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun istifasını isteyen grupların düzenlediği gösterilerin en önemli adresi Batı Kudüs'te Başbakan konutu önünde oldu.

Bazı göstericiler, yanlarında getirdikleri tava ve tencerelere t-shirt giyerken kaşıkla vurarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşadıkları maddi zorluklara "Suç Başbakanı" sözleriyle dikkat çekmeye çalıştı. .

Binden fazla kişinin katıldığı gösteride "Bibi (Netanyahu) Eve Git" sloganları atıldı.

Polis, gösterilerin yapıldığı meydana çıkan yolları kapattı.

Netanyahu'nun aşı olduğu sağlık merkezi önünde gösteri
Öte yandan Netanyahu'nun Kovid-19 aşısı yaptırdığı Ramat Gan kentindeki sağlık merkezi önünde ve Tel Aviv'deki Rabin Meydanı'nda da benzer gösteriler düzenlendi.

İsrail'de Kovid-19 salgınının kötü yönetimi ve aleyhindeki yolsuzluk davası nedeniyle Netanyahu'nun istifası için 6 aydan fazla süredir gösteriler düzenleniyor.

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