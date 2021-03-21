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Dünya İsrail'de Netanyahu ayaklanması! Binlerce kişi sokağa aktı
Dünya

İsrail'de Netanyahu ayaklanması! Binlerce kişi sokağa aktı

İsrail’de binlerce kişi, Başbakan Netanyahu'nun resmi konutu önünde gösteri yaparak Salı günü yapılacak parlamento seçimleri öncesi Netanyahu’nun görevden alınması çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 11:28:00 - 2021-03-21 11:34:07
İsrail'de Netanyahu ayaklanması! Binlerce kişi sokağa aktı

Netanyahu'ya karşı dokuz aydır devam eden ve her hafta sonu yapılan protestolar, kış mevsimi sebebiyle bir süredir yapılmazken dün akşam binlerce İsrailli yaklaşan parlamento seçimi sebebiyle sokaklara döküldü. Protestocular, 12 yıldır iktidarda bulunan Netanyahu’nun görevden alınması konusunda çağrıda bulundu.

Başbakan Netanyahu hakkında devam eden yolsuzluk davaları sebebiyle görevden alınması isteyen binlerce İsrailli, Balfour Caddesi’nde bulunan başbakanlık konutu etrafında toplandı. İsrail, Salı günü son iki yıl içinde 4’üncü parlamento seçimlerine gidecek.

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