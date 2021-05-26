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İsrail'de muhalif partiler anlaştı: Netanyahu hükümeti sona mı eriyor?
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Dünya İsrail'de muhalif partiler anlaştı: Netanyahu hükümeti sona mı eriyor?
Dünya

İsrail'de muhalif partiler anlaştı: Netanyahu hükümeti sona mı eriyor?

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'ya muhalif partilerin koalisyon konusunda anlaşmaya çok yakın oldukları bildiriliyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 02:27:00 -
İsrail'de muhalif partiler anlaştı: Netanyahu hükümeti sona mı eriyor?

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'ya muhalif partilerin koalisyon konusunda anlaşmaya çok yakın oldukları bildiriliyor.

Dün gece saatlerinde, Yari Lapid'in Yesh Atid partisi, Avigdor Lieberman'ın Yisrael Beiteinu partisi ile koalisyon kurulması konusunda anlaşmaya vardı. Laip, Lieberman'a Maliye Bakanlığı görevini vaat ederken, partisine de birçok alanda yetkiler verileceğini duyurdu. Bu yetkilerin din, devlet ve inşa faaliyetleri alanında olduğu öğrenildi.

Lapid'in Yesh Atid partisi, şimdiye kadar Netanyahu muhalifi olan tüm partilerle anlaşmaya varmış durumda. Geriye yalnızca iki parti kaldı. Bunlar Naftali Bennett'in Yamina partisi ile Gideon Sa'ar'ın Yeni Umut partisi.

Lapid, hükümet taslağını tamamen hazırladıktan sonra Bennett'e sunacak. Sa'ar'ın hükümet taslağını Bennett'in kabul etmesi halinde hükümete katılacağı, bu sebeple düğümün Naftali Bennett'in Yamina partisi ile çözüleceği düşünülüyor.

Muhalifler hükümeti kurabilirse, 2009 yılından bu yana Başbakan olan Netanyahu'nun görevi 11 yıl sonra sona ermiş olacak.

İsrail'de kim kimi destekliyor?

İsrail'de seçimlerin ardından toplam 13 parti ve liste meclise girmeye hak kazandı. Bu partilerin koltuk sayıları ve destekledikleri isimler ise şu şekilde:

Parti

Lider

Desteklenen

İsim

Sandalye

Sayısı

Likud

Binyamin Netanyahu

Netanyahu

30

Yesh Atid

Yair Lapid

Lapid

17

Shas

Aryeh Deri

Netanyahu

9

Mavi-Beyaz

Benny Gantz

Lapid

8

Yamina

Naftali Bennett

Bennett

7

İşçi Partisi

Merav Michaelli

Lapid

7

BTY

Moshe Gafni

Netanyahu

7

Yisrael Beiteinu

Avigdor Lieberman

Lapid

7

Dindar Siyonist

Bezalel Smotrich

Netanyahu

6

Ortak Liste

Eymen Avde

Hiç kimse

6

Yeni Umut

Gideon Sa'ar

Hiç kimse

6

Meretz

Nitzan Horowitz

Lapid

6

Birleşik Arap Listesi

Mansur Abbas

Hiç kimse

4

 

Hükümet krizinin yaşandığı İsrail'de son iki yılda dört ayrı seçime gidildi ancak kriz çözülemedi.

 

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