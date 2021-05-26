İsrail'de muhalif partiler anlaştı: Netanyahu hükümeti sona mı eriyor?

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'ya muhalif partilerin koalisyon konusunda anlaşmaya çok yakın oldukları bildiriliyor.

Dün gece saatlerinde, Yari Lapid'in Yesh Atid partisi, Avigdor Lieberman'ın Yisrael Beiteinu partisi ile koalisyon kurulması konusunda anlaşmaya vardı. Laip, Lieberman'a Maliye Bakanlığı görevini vaat ederken, partisine de birçok alanda yetkiler verileceğini duyurdu. Bu yetkilerin din, devlet ve inşa faaliyetleri alanında olduğu öğrenildi.

Lapid'in Yesh Atid partisi, şimdiye kadar Netanyahu muhalifi olan tüm partilerle anlaşmaya varmış durumda. Geriye yalnızca iki parti kaldı. Bunlar Naftali Bennett'in Yamina partisi ile Gideon Sa'ar'ın Yeni Umut partisi.

Lapid, hükümet taslağını tamamen hazırladıktan sonra Bennett'e sunacak. Sa'ar'ın hükümet taslağını Bennett'in kabul etmesi halinde hükümete katılacağı, bu sebeple düğümün Naftali Bennett'in Yamina partisi ile çözüleceği düşünülüyor.

Muhalifler hükümeti kurabilirse, 2009 yılından bu yana Başbakan olan Netanyahu'nun görevi 11 yıl sonra sona ermiş olacak.

İsrail'de kim kimi destekliyor?

İsrail'de seçimlerin ardından toplam 13 parti ve liste meclise girmeye hak kazandı. Bu partilerin koltuk sayıları ve destekledikleri isimler ise şu şekilde:

Parti Lider Desteklenen İsim Sandalye Sayısı Likud Binyamin Netanyahu Netanyahu 30 Yesh Atid Yair Lapid Lapid 17 Shas Aryeh Deri Netanyahu 9 Mavi-Beyaz Benny Gantz Lapid 8 Yamina Naftali Bennett Bennett 7 İşçi Partisi Merav Michaelli Lapid 7 BTY Moshe Gafni Netanyahu 7 Yisrael Beiteinu Avigdor Lieberman Lapid 7 Dindar Siyonist Bezalel Smotrich Netanyahu 6 Ortak Liste Eymen Avde Hiç kimse 6 Yeni Umut Gideon Sa'ar Hiç kimse 6 Meretz Nitzan Horowitz Lapid 6 Birleşik Arap Listesi Mansur Abbas Hiç kimse 4

Hükümet krizinin yaşandığı İsrail'de son iki yılda dört ayrı seçime gidildi ancak kriz çözülemedi.