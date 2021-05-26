İsrail'de muhalif partiler anlaştı: Netanyahu hükümeti sona mı eriyor?
İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'ya muhalif partilerin koalisyon konusunda anlaşmaya çok yakın oldukları bildiriliyor.
İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'ya muhalif partilerin koalisyon konusunda anlaşmaya çok yakın oldukları bildiriliyor.
Dün gece saatlerinde, Yari Lapid'in Yesh Atid partisi, Avigdor Lieberman'ın Yisrael Beiteinu partisi ile koalisyon kurulması konusunda anlaşmaya vardı. Laip, Lieberman'a Maliye Bakanlığı görevini vaat ederken, partisine de birçok alanda yetkiler verileceğini duyurdu. Bu yetkilerin din, devlet ve inşa faaliyetleri alanında olduğu öğrenildi.
Lapid'in Yesh Atid partisi, şimdiye kadar Netanyahu muhalifi olan tüm partilerle anlaşmaya varmış durumda. Geriye yalnızca iki parti kaldı. Bunlar Naftali Bennett'in Yamina partisi ile Gideon Sa'ar'ın Yeni Umut partisi.
Lapid, hükümet taslağını tamamen hazırladıktan sonra Bennett'e sunacak. Sa'ar'ın hükümet taslağını Bennett'in kabul etmesi halinde hükümete katılacağı, bu sebeple düğümün Naftali Bennett'in Yamina partisi ile çözüleceği düşünülüyor.
Muhalifler hükümeti kurabilirse, 2009 yılından bu yana Başbakan olan Netanyahu'nun görevi 11 yıl sonra sona ermiş olacak.
İsrail'de kim kimi destekliyor?
İsrail'de seçimlerin ardından toplam 13 parti ve liste meclise girmeye hak kazandı. Bu partilerin koltuk sayıları ve destekledikleri isimler ise şu şekilde:
|
Parti
|
Lider
|
Desteklenen
İsim
|
Sandalye
Sayısı
|
Likud
|
Binyamin Netanyahu
|
Netanyahu
|
30
|
Yesh Atid
|
Yair Lapid
|
Lapid
|
17
|
Shas
|
Aryeh Deri
|
Netanyahu
|
9
|
Mavi-Beyaz
|
Benny Gantz
|
Lapid
|
8
|
Yamina
|
Naftali Bennett
|
Bennett
|
7
|
İşçi Partisi
|
Merav Michaelli
|
Lapid
|
7
|
BTY
|
Moshe Gafni
|
Netanyahu
|
7
|
Yisrael Beiteinu
|
Avigdor Lieberman
|
Lapid
|
7
|
Dindar Siyonist
|
Bezalel Smotrich
|
Netanyahu
|
6
|
Ortak Liste
|
Eymen Avde
|
Hiç kimse
|
6
|
Yeni Umut
|
Gideon Sa'ar
|
Hiç kimse
|
6
|
Meretz
|
Nitzan Horowitz
|
Lapid
|
6
|
Birleşik Arap Listesi
|
Mansur Abbas
|
Hiç kimse
|
4
Hükümet krizinin yaşandığı İsrail'de son iki yılda dört ayrı seçime gidildi ancak kriz çözülemedi.