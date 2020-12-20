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Aktüel İsrail'de Kovid-19'a karşı toplu aşılama başladı
Aktüel

İsrail'de Kovid-19'a karşı toplu aşılama başladı

Yeniakit Publisher
2020-12-20 13:02:23 -
İsrail'de Kovid-19'a karşı toplu aşılama başladı

KUDÜS (AA) - İsrail'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplu aşılama uygulamasına başlandı.

Bu sabah başlayan toplu aşılama kapsamında, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı öncelikli olarak sağlık çalışanlarına yapılacak.

Yarından itibaren 60 yaş üstü veya riskli gruplarda yer alan kişiler de aşı yapılması için ülkedeki aşı merkezlerine başvurabilecek.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, İsrail'de günlük 60 bin kişiye Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının yapılmasının amaçlandığını dile getiriliyor.

İsrail yönetimi, Ocak 2021 sonunda 2 milyondan fazla kişiye Kovid-19 aşısı yapmayı hedefliyor.

İsrail, Pfizer ve BioNTech'den 8 milyon doz Kovid-19 aşısı alınması için anlaşmaya varmıştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 9 milyona yaklaşan nüfusa sahip İsrail'de 373 binden fazla kişi Kovid-19'a yakalanırken, 3 bin 704 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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