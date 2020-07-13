İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 40 bini aştı

KUDÜS (AA) - İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 40 bin 632'ye ulaşırken, can kaybı 365'e çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 3 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 365'e ulaştığı, 1578 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının ise 40 bin 632'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, hastalardan 183'nün durumunun ağır olduğu, 19 bin 395 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

- Aktif vaka sayısı 20 bini geçti

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu ülkede mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı da son günlerdeki sert yükselişle 20 bin 872'ye ulaştı.

Tel Aviv yönetimi, mayıs ayında günlük vaka sayısının 20'nin altına düşmesi üzerine ülkedeki Kovid-19 tedbirlerinin çoğunu kaldırmıştı.

Salgın nedeniyle kapatılan okullarda yeniden eğitime başlanmış, alışveriş merkezleri, pazarlar ve lokantaların da içinde yer aldığı işletmeler tekrar açılmıştı.

Vaka sayılarındaki sert yükseliş nedeniyle İsrail yönetimi, 6 Temmuz'da aralarında spor salonları ve gece kulüplerinin de yer aldığı mekanların yeniden kapatılması kararı almıştı. Sinagog ve lokantalara da 20 kişi sınırlandırılması getirilmişti.





