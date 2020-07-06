İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 30 bini aştı

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 1 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 332'ye ulaştığı, 817 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının ise 30 bin 162'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, hastalardan 90'nın durumunun ağır olduğu, 17 bin 974 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Aktif vaka sayısındaki artış sürüyor

İsrail'de yeni vaka sayılarındaki artış nedeniyle ikinci dalga yaşanıyor.

Ülkede mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 11 bin 856'ya yükseldi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, kabineye, salgındaki hızlı yükseliş nedeniyle bar, kültür merkezleri ve spor salonlarının yanı sıra sinagogların da kapatılmasını, lokantalara en fazla 20 müşteri sınırlandırılmasının getirilmesini önerdi.

Kabinenin bugün yapacağı toplantıyla Sağlık Bakanlığının önerilerine ilişkin kararını açıklaması bekleniyor.

İsrail'de mayıs ayında günlük vaka sayısının 20'nin altına düşmesi üzerine Kovid-19 tedbirlerinin çoğu kaldırılmıştı. Salgın nedeniyle kapatılan okullarda yeniden eğitime başlanmış, alışveriş merkezleri, pazarlar ve lokantaların da içinde yer aldığı işletmeler tekrar açılmıştı.