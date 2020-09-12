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Aktüel İsrail'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 150 bini aştı
Aktüel

İsrail'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 150 bini aştı

Hayatını kaybedenlerin sayısı 1101'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-09-12 22:41:03 -
İsrail'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 150 bini aştı

KUDÜS (AA) - İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 152 bin 525'e ulaşırken, can kaybı 1101'e çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 11 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1101'e ulaştığı, 3 bin 962 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının ise 152 bin 525'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, hastalardan 495'nin durumunun ağır olduğu, 87 bin 113 bin 494 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu İsrail'de günlük vaka sayılarındaki artış dikkati çekiyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu, 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Kovid-19 salgınında vaka sayısı açısından ülke nüfusuna oranla dünyanın en yüksekleri arasında olduğunu belirterek, ölü sayısının artabileceği uyarısında bulunmuştu.


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