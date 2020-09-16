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Aktüel İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 500'ü geçti
Aktüel

İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 500'ü geçti

Yeniakit Publisher
2020-09-16 11:24:34 -
İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 500'ü geçti

KUDÜS (AA) - İsrail'de son 24 saatte 5 bin 523 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 166 bini aştı, can kaybı da 1147'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 6 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1147'ye ulaştığı, 5 bin 523 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının da 166 bin 794'e çıktığı kaydedildi.

Bu, virüsün ülkede ilk olarak görüldüğü 21 Şubat'tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Açıklamada ayrıca, hastalardan 535'inin durumunun ağır olduğu, 122 bin 785 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu ülkede mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı da son günlerdeki sert yükselişle 42 bin 862'ye ulaştı.

Vakalardaki sert yükseliş nedeniyle İsrail'de, 18 Eylül'den itibaren 3 haftalık karantina uygulanmasına karar verilmişti.

Karantina boyunca marketler, eczaneler ve fırınların dışındaki işletmelerin yanı sıra okullar da kapalı kalacak, halkın 500 metreden fazla evlerinden uzaklaşması yasaklandı.



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