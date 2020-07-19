İsrail'de koronavirüs bilançosu artıyor

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 8 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 400'e ulaştığı, 1745 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının ise 49 bin 204'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada hastalardan 217'sinin durumunun ağır olduğu, 21 bin 302 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

- Aktif vaka sayısı 27 bini geçti

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu ülkede mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı da son günlerdeki sert yükselişle 27 bin 502'ye ulaştı.

Tel Aviv yönetimi, mayıs ayında günlük vaka sayısının 20'nin altına düşmesi üzerine ülkedeki Kovid-19 tedbirlerinin çoğunu kaldırmıştı.

Salgın nedeniyle kapatılan okullarda yeniden eğitime başlanmış, alışveriş merkezleri, pazarlar ve lokantaların da içinde yer aldığı işletmeler tekrar açılmıştı.

Vaka sayılarındaki sert yükseliş nedeniyle İsrail yönetimi, 6 Temmuz'da aralarında spor salonları ve gece kulüplerinin de yer aldığı mekanların yeniden kapatılması kararı almıştı. Sinagog ve lokantalara da 20 kişi sınırlaması getirilmişti.