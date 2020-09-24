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Aktüel İsrail'de karantina kararının ardından 100 binden fazla kişi işsiz kaldı
Aktüel

İsrail'de karantina kararının ardından 100 binden fazla kişi işsiz kaldı

Yeniakit Publisher
2020-09-24 12:21:23 -
İsrail'de karantina kararının ardından 100 binden fazla kişi işsiz kaldı

KUDÜS (AA) - İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 18 Eylül'de başlatılan karantina nedeniyle 100 binden fazla kişinin işsizlik başvurusunda bulunduğu bildirildi.

İsrail Ulusal İstihdam Servisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 17-23 Eylül tarihlerinde 110 bin kişi işsizlik başvurusunda bulundu.

Bu verilerle ülkedeki işsiz sayısı, 472 bini ücretsiz izne ayrılanlar olmak üzere toplam 802 bine yükseldi.

İsrail yönetimi, Kovid-19 vakalarındaki sert yükseliş nedeniyle 18 Eylül'den başlayarak 3 haftalığına karantina kararı almıştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 206 bini geçerken, 1335 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.




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