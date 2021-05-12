İsrail'de ilkokul öğrencilerinin dehşete düşüren videosu yeniden viral oldu!

Terör devleti İsrail'in saldırılarında ilk kıblemiz Mescid-i Aksa yangın yerine çevrilirken Yahudilerin ‘Yimakh shemo’ İbranice anlamı 'Köklerini kazıyalım. Adlarını tarihten silelim' şarkısı eşliğinde eğlenmeleri daha önce sosyal medyada gündeme oturmuştu. Yahudilerin Mescid-i Aksa'nın yandığı ve Filistinlilerin ses bombaları ile saldırıya uğradığı sırada kutlama yapmaları, İsrail'in okullarda nasıl kindar bir nesil yetiştirdiğine dair daha önce gündeme gelen videoyu akıllara getirdi.

İşte İsrail'de ilkokulda öğretmen ile öğrencilerin arasında geçen o diyalog:

Öğretmen soruyor, çocuklar cevap veriyor;

Soru: Jarusalem (Kudüs) ismini söylediğimde aklınızda ne canlanıyor?

Cevap: Kutsal Şehir… Tapınak…

Soru: Kim Süleyman Tapınağı’nın yakın bir zamanda inşa edildiğine inanıyor?

Cevap: (Bütün parmaklar kalkıyor.)

Soru: Süleyman Tapınağı’nın inşa edileceği bölgede ne var?

Cevap: Mescit. Mescid-i Aksa…

Soru: O halde bu mescit ne olacak?

Cevap: Yıkılacak… Çökecek… Kaybolacak…

Soru: Hanginiz son zamanlarda bir Arap çocukla karşılaştı?

Cevap: (Bütün parmaklar kalkıyor.)

Soru: Onlarla nerede karşılaştınız?

Cevap: Tapınağın yanında

Soru: Onunla konuştun mu?

Cevap: Hayır, o beni itti ve gitti

Soru: Arap bir çocukla karşılaştığınızda ne oluyor, ne hissediyorsunuz?

Cevap: Kızgınlık… Onu öldürmek istiyorum…

Soru: Dindar olmayan bir Yahudi ile karşılaştığınızda ne hissediyorsunuz?

Cevap: Ona laik olduğu için acıyorum.

Soru: Niçin acıyorsun ona? Dindar doğmadığı için mi? Bunda problem olan ne?

Cevap: Çünkü doğru yolda değil.

Soru: 10 yıl içinde Kudüs nasıl olacak?

Cevap: Tamamı dindar Yahudi. Tamamı Yahudi. Araplar da yaşayacak ama köle olarak…

Soru: Çünkü Mesih gelecek öyle mi? Çok güzel anladım! Sen ne söylüyorsun?

Cevap: Büyük bir savaş çıkacak ve bütün Araplar ölecek! Bir kısmı da köle olacak!

Soru: Çok güzel bütün bilgileri öğrenmişsin! Bu okuldaki başarılarınız ve eğitiminiz devam etsin...