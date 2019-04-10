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Seçim 2019 Sayfası

İsrail’de ilk sonuçlar başa baş

İsrail’de dün yapılan erken genel seçimlerde ilk sonuçlara göre kazanan netleşmedi. Sandık çıkış anketleri, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun en dişli rakibi olarak görülen emekli Genelkurmay Başkanı ‘Benny’ Gantz’ın kurduğu merkezdeki Mavi ve Beyaz İttifakı’nın 120 sandalyeli parlamentoda 36-37 üyeye sahip olacağını gösterdi.

10 Nisan 2019 Çarşamba 06:20
İsrail’de ilk sonuçlar başa baş

Sandık çıkış anketlerinin yayınlanmasıyla birlikte hem Netanyahu hem de Gantz zafer ilan etti. Mavi ve Siyah grubundan yapılan açıklamada, “Biz kazandık! İsrail halkı sözünü söyledi. Bu seçimlerin açık bir galibi ve açık bir mağlubu var” ifadeleri yer aldı. Netanyahu ise Twitter’dan Likud’un liderlik ettiği sağ kanat blok, kati surette zafer kazandı. İsrail halkına güven oyu için teşekkürler. Bu gece doğal ortaklarımızla sağ kanat hükümeti oluşturma görevine başlayacağım” yazdı.

Sandık çıkış anketlerine göre; Knesset’e girebilecek tek Arap ittifakı altı ya da yedi milletvekili ile Eşitlik ve Barış için Demokrasi Cephesi (Hadaş) ile Değişim için Arap Hareketi’nin (Ta’al) kurduğu ittifak oldu. İsrail’de şimdiye dek hiçbir parti tek başına hükümeti kurabilecek çoğunluğu (61 milletvekili) elde edemedi. Ülkede her zaman koalisyon hükümetleri görev yaptı.

Seçimlere gölge düştü

Seçimler, sağcı Likud partisinin Arap mahallelerine gizli kamera yerleştirdiğinin ortaya çıkmasıyla gölgelendi. Haaretz gazetesine göre polis, dün onlarca kameraya el koyarken Başbakan Netanyahu, Yahudi dinine uygun (koşer) bir seçim olması için kameraların her yerde olması gerektiğini savundu. Arap nüfusu, İsrailli seçmenlerin beşte birini oluşturuyor ve Arapları caydırmak için kamera yöntemine başvurulduğu öne sürülüyor.

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 06:14
  1. israil
  2. seçim
  3. Binyamin Netanyahu

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