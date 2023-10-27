İsrail'de hükümet ile ordu arasında ipler kopma noktasında

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun haberine göre Netanyahu'nun Özel Kalemi Yossi Shelley, çalışma arkadaşlarıyla katıldığı bir toplantıda 7 Ekim'de yaşananlara ilişkin "Netanyahu'nun değil ordu komutasının suçlanması gerektiğini" söyledi.

Shelley'in "Netanyahu'yu değil ordu komutasını suçlayın. Genelkurmay Başkanı, hükümet karşıtı protesto hareketi, güvenlik teşkilatının bize saldıran eski liderleri, asıl suçlanması gereken bunlar." dediği ileri sürüldü.

Habere göre, Netanyahu'nun ekibindeki birçok isim de bu görüşe katılırken, Gazze Şeridi'ndeki savaşın tamamlanmasının ardından "orduyu suçlamaya devam etmelerinin mümkün olduğu" kaydedildi.

Ancak Shelley'in ofisi, Kanal 12'ye yaptığı açıklamada, söz konusu iddiaları yalanladı ve haberin "bir dizi yalan olduğunu, özel kalemin suçlu aramak, siyasi açıklamalar yapmak değil ülkeyi zafere taşımakla meşgul olduğunu" savundu.

Shelley'in, İsrailli esirler için "süpermarket sırası" tabiri tepki çekmişti

Netanyahu'nun Özel Kalemi Shelley'in, katıldığı bir televizyon programında yaptığı, "7 Ekim'deki saldırılarda bölgedeki festivalin kaosu artırdığı ve kümülatif etki ettiği" şeklindeki açıklaması tepkiyle karşılanmıştı.

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Shelley, aynı röportajında, kayıp kişiler ve Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin tespit edilmesinde geçen süre için "Bu bazen süpermarket sırasında beklemeye benzer. Ne kadar kasiyer olsa da işler yürümez." ifadelerini kullanmıştı.

Netanyahu'dan "başarısızlık" açıklaması gelmedi

Gazze Şeridi'nden 7 Ekim'de İsrail'e düzenlenen saldırılarda güvenlik zafiyetine ilişkin ülkedeki ordu komutanları, güvenlik otoriteleri ve siyasetten isimler "başarısız olduklarını" açıklamıştı.

Başbakan Netanyahu, henüz bu yönde açıklama yapmazken, ülkedeki muhalif basın da buna dikkati çekmişti.

Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesi

İsrail'de Netanyahu yeni hükümetiyle 2023'te iktidara dönmesinin ardından Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikleri içeren yargı paketi için düğmeye basmıştı.

İsrail'de siyaset, ordu, güvenlik, ekonomi ve yargıda üst düzey görevlerde bulunmuş isimler Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı paketi karşıtı protesto hareketine katılmıştı.

Hükümetin yargı reformuna karşı çıkan, aralarında savaş pilotları, denizaltı subayları ve diğer elit birliklerin yer aldığı binlerce İsrailli, gönüllü yedek askerlik görevlerini bırakma kararı almıştı.

İsrail ordusu kuvvet komutanları ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ise bu dönemde Netanyahu'ya hükümetin yargı düzenlemesinin askeriyede ayrışmaya yol açtığı ve İsrail ordusunun caydırıcılık kabiliyetini, teyakkuz halini yitirmesine yol açtığı uyarısında bulunmuştu.

Netanyahu hükümeti karşıtı protesto hareketi, yılbaşından 7 Ekim'e kadarki süreçte her hafta cumartesi on binlerce katılımcıyla protestolar düzenlemişti.