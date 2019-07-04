İsrail'de gerginlik artıyor: Göstericiler gözaltına alınıyor

Irkçılık karşıtı gösterilerin adreslerinden biri de başkent Tel Aviv'deki Menahim Begin Caddesi oldu. Bölgede toplanan bir grup gösterici ırkçılık karşıtı sloganlar atarken, Etiyopya asıllı Tekah'ın öldürülmesini protesto eden pankartlar taşıdı.

Zaman zaman Menahim Begin Caddesi'ni trafiğe kapatmaya çalışan göstericilere polis müdahale etti.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 5'i Tel Aviv'deki gösteride olmak üzere 10 gösterici gözaltına alındı.

Tel Aviv'deki gösteri dünkünün aksine şiddet olaylarına sahne olmazken, yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre ülkenin kuzeyindeki Netanya kentindeki gösterilerde polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

Netanya kentinin girişindeki ana yolu trafiğe kapatmak isteyen göstericilere polis müdahale etti. Bunun üzerine göstericiler polise saldırdı.

Öte yandan Tel Aviv yakınlarındaki Rishon Lezzion kentinde yolu trafiğe kapatmaya çalışan göstericilerle seyir halindeki sürücüler arasında kavga çıktı.

Solomon Tekah'ın öldürüldüğü Hayfa kenti yakınlarındaki Kiryat Haim beldesi de benzer gösterilere sahne oldu.

İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Haim kentinde pazar günü, görevli olmayan bir polisin açtığı ateş sonucu Etiyopya asıllı 19 yaşındaki İsrail vatandaşı Solomon Tekah'ın yaşamını yitirmesi dün ülke genelinde protestolara neden olmuştu.

Birçok şehirde düzenlenen gösterilerde protestocular ile polis arasında zaman zaman arbede yaşanmıştı.

Gösterilerin en önemli adreslerinden biri olan başkent Tel Aviv'de protestocular, Azrieli Tower yakınlarındaki bir ana yolu çift yönlü trafiğe kapatmıştı.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Etiyopya asılı Yahudilerin dün akşam ülke genelinde düzenlediği gösterilerde taş ve cam şişeler ile polise saldırdıklarına dikkat çekilerek, 111 polisin yaralandığı, 136 göstericinin gözaltına alındığı belirtilmişti.