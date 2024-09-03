İsrail'de Gazze çatlağı! Soykırımcı komutan istifa etti

İsrail, 7 Ekim 2023 yılından bu yana Gazze'ye bomba yağdırmaya devam ediyor. Kadın ve çocuk demeden masumları öldüren İsrail ordusunda ise çözülme sürüyor.

Gazze'de işlenen birçok savaş suçundan birinci dereceden sorumlu olan İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tamir Yadai istifa etti.

Ordu sözcülüğü, Yadai'nin kişisel nedenlerden dolayı görevin bıraktığını duyurdu.

YERİNE KİMİN GEÇECEĞİ BELİRSİZ

Ordu, İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Yadai'nin talebini onayladığını bildirdi.

Yadai'nin, yerine bir isim bulunana kadar görevine devam edeceği bildirildi. Ancak yerine kimin geçeceği henüz belli değil.

DAHA ÖNEMLİ POZİSYONLARA GETİRİLEBİLİR

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Yadai'nin bir süre izinli sayılacağını ve daha sonra orduda "daha önemli pozisyonlar" için adaylığını sunacağını belirtti.