  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsrail'de Gazze çatlağı! Soykırımcı komutan istifa etti
Dünya

İsrail'de Gazze çatlağı! Soykırımcı komutan istifa etti

Yeniakit Publisher
2024-09-03 12:32:00 -
İsrail'de Gazze çatlağı! Soykırımcı komutan istifa etti

İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tamir Yadai'nin kişisel nedenlerden dolayı görevinden istifa ettiği açıklandı.

İsrail, 7 Ekim 2023 yılından bu yana Gazze'ye bomba yağdırmaya devam ediyor. Kadın ve çocuk demeden masumları öldüren İsrail ordusunda ise çözülme sürüyor.

Gazze'de işlenen birçok savaş suçundan birinci dereceden sorumlu olan İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tamir Yadai istifa etti.

Ordu sözcülüğü, Yadai'nin kişisel nedenlerden dolayı görevin bıraktığını duyurdu.

YERİNE KİMİN GEÇECEĞİ BELİRSİZ

Ordu, İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Yadai'nin talebini onayladığını bildirdi.

Yadai'nin, yerine bir isim bulunana kadar görevine devam edeceği bildirildi. Ancak yerine kimin geçeceği henüz belli değil.

DAHA ÖNEMLİ POZİSYONLARA GETİRİLEBİLİR

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Yadai'nin bir süre izinli sayılacağını ve daha sonra orduda "daha önemli pozisyonlar" için adaylığını sunacağını belirtti.

Yaktığı ateşte kavruluyor! İsrail karıştı, hükümetten peş peşe çağrılar
Yaktığı ateşte kavruluyor! İsrail karıştı, hükümetten peş peşe çağrılar

Dünya

Yaktığı ateşte kavruluyor! İsrail karıştı, hükümetten peş peşe çağrılar

Katil İsrail'in saldırılarında 9 Filistinli şehit oldu
Katil İsrail'in saldırılarında 9 Filistinli şehit oldu

Dünya

Katil İsrail'in saldırılarında 9 Filistinli şehit oldu

İngiltere'nin kararı katil İsrail'i "hayal kırıklığına" uğrattı
İngiltere'nin kararı katil İsrail'i "hayal kırıklığına" uğrattı

Dünya

İngiltere'nin kararı katil İsrail'i "hayal kırıklığına" uğrattı

Husiler, İsrail destekçilerine nefes aldırmıyor! İHA ve füzelerle saldırdılar
Husiler, İsrail destekçilerine nefes aldırmıyor! İHA ve füzelerle saldırdılar

Dünya

Husiler, İsrail destekçilerine nefes aldırmıyor! İHA ve füzelerle saldırdılar

Gizlice Türkiye'ye sızdıklarını sandılar! MİT MOSSAD'ın gizli planını patlattı, tüm İsrail şokta
Gizlice Türkiye'ye sızdıklarını sandılar! MİT MOSSAD'ın gizli planını patlattı, tüm İsrail şokta

Gündem

Gizlice Türkiye'ye sızdıklarını sandılar! MİT MOSSAD'ın gizli planını patlattı, tüm İsrail şokta

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23