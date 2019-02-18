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İsrail'de flaş istifa! Siyaseti bıraktı

İsrail muhalefet partilerinden Hatnua'nın lideri Tzipi Livni, siyaseti bıraktığını duyurdu.

18 Şubat 2019 Pazartesi 17:31
İsrail'de flaş istifa! Siyaseti bıraktı

Eski İsrail Dışişleri Bakanı ve muhalefet partilerinden Hatnua'nın lideri Tzipi Livni, siyaseti bıraktığını açıkladı.

Solcu muhalif lider Livni, Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 20 yıllık siyasi hayatını sonlandırdığını ve merkez sol partilerin oy kaybını önlemek için partisinin 9 Nisan'da yapılacak erken seçime katılmayacağını duyurdu.

"Siyaseti bırakıyorum"

Livni, "Siyaseti bırakıyorum ancak barış umudunun İsrail'i terk etmesine izin vermeyeceğim" dedi.

İsrail basınına göre Livni, partisinin seçim barajını aşamayacağını gördüğü için bu kararı aldı.

Anketlerde Netanyahu önde

Son kamuoyu yoklamalarında, Livni'nin partisi Hatnua'nın oylarının, meclise milletvekili sokmak için gerekli yüzde 3,25'in altında kalacağı öngörülüyordu.
İsrail'de Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlerinde de bulunan Livni, bakanlık yaptığı dönemlerde İsrail ile Filistin arasındaki müzakerelerde aktif rol oynamıştı.

İsrail'deki anketler, 9 Nisan'da yapılacak erken seçimde Başbakan Benyamin Netanyahu'nun partisi Likud'u önde gösteriyor. Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'ın kurduğu İsrail Direnç Partisi'nin ise Likud'un ardından seçimden ikinci çıkacağı öngörülüyor.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 17:31
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