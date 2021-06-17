İsrail'de büyük panik: Endişe verici

Komşu ülkeler üzerindeki hukuksuz baskılara sessiz kalmayan Türkiye, çevresine yaptığı müdahalelerle dünya basınından düşmüyor. Son olarak İsrail basını Türkiye'nin Filistin ile yaptığı anlaşmayı manşetlere taşıdı.

Türkiye bölgede güçleniyor

Türkiye'nin Libya ile imzaladığı Askeri ve Güvenlik İş Birliği Mutabakat Muhtırası çerçevesinde birçok stratejik bağın kurucusu konumuna gelmemizi sağladı. Türkiye, bölgede siyaset ve güvenlik alanında öncelikli kuvvetlerden biri oldu.

Libya anlaşması modeli üzerinden Filistin'le de anlaşan Türkiye bölgedeki gücünü artırdı. İsrail basını Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki gücünü panikle takip etti.

Türkiye'nin Filistin ile 3 yıl önce imzaladığı Güvenlik ve İşbirliği Anlaşması, geçtiğimiz haftalar onaylanarak yürürlüğe girmişti. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşması, hem ülke hem dünya gündeminin ilk sıralarına yerleşmişti. Anlaşmaya göre Filistin kolluk birimleri, Türkiye'de Polis Akademisi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde eğitim alabilecek ve Türkiye, anlaşma kapsamında Filistin emniyet ve sahil güvenlik teşkilatlarının kapasitelerinin artırılması için araç, eğitim, teknik yardım ve malzeme hibesi gibi destekler sağlayabilecek.

Bu anlaşmayla birlikte iki ülke arasında terör, organize suçlar, göçmen kaçakçılığı ve uyuşturucuyla ilgili sınır aşan suçlarla mücadelede işbirliği gerçekleşecek. Bunların yanı sıra istihbarat alanında da önemli bağlar kurulacak.

Bölge devletlerle kurduğu iş birliklerine bir yenisini katan Türkiye'nin bu anlaşması, İsrail'de ise büyük paniğe yol açtı.

İsrail basınında büyük korku

İsrail basını, anlaşmayı gündemine taşıyarak gelişmelerin İsrail için "endişe verici" olduğu vurgusunda bulundu. Filistin ile yapılan anlaşmanın deniz sınırlarını da içerdiğine dikkat çeken İsrail basını, bu alandaki iş birliğinin İsrail'i Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol kaynaklarından uzaklaştıracağını belirtti.

Anlaşmanın İsrail'in bölgesel çıkarlarına büyük ölçüde zarar vereceğini söyleyen analizler, İsrail hükümetini bu anlaşmaya ivedilikle cevap vermesi gerektiği vurgusu yaptı.

Anlaşmanın İsrail'de en çok endişe yaratan taraflarında biri ise topraklarını işgal ettikleri ve terör saldırıları düzenledikleri Filistin'in Gazze Şeridi'ndeki hak iddialarını güçlendirecek olması oldu.